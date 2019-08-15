СМИ сообщили о многомиллионных долгах покойного лидера The Prodigy
Музыкант и лидер группы The Prodigy Кит Флинт оставил после своей смерти задолженность по налоговым отчислениям и невыплаченным кредитам, сумма которой превышает семь миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщили британские СМИ.
В настоящее время все обязательства вокалиста погашены. После этого размер активов музыканта сократился с 11,6 до 4,3 миллиона фунтов стерлингов.
Как передает The Sun, лидер культовой группы за год до смерти выставил на торги свое поместье в графстве Эссекс. Его стоимость — 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Примечательно, что за последние два года Флинт заработал аналогичную сумму в качестве вокалиста The Prodigy.
Напомним, что музыкант скончался в начале марта. Ему было 49 лет.
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