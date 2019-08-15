Московский кинофестиваль через объектив Генде-Роте

Фотоальбом «Московский международный кинофестиваль 1961–1991» посвящен легендарному советскому и российскому фотографу Валерию Генде-Роте, а также артистам и режиссерам советского и иностранного кино.

В книге представлена неформальная жизнь Московского кинофестиваля от 1961 до 1991 года. Снимки Валерия Генде-Роте никогда не были протокольными, что бы он ни снимал. На весь мир известна его фотография Юрия Гагарина, когда первый в мире космонавт делает доклад главе советского государства Никите Хрущеву. Валерий Генде-Роте всю жизнь был приверженцем непостановочной фотографии, и трудиться в СССР ему было нелегко. Но оттого так легки и непринужденны его фотографии. Московский международный кинофестиваль был своеобразным окном, через которое проходило общение людей, разделенных железным занавесом, — СССР и всего остального мира. Владимир Генде-Роте снимал Софи Лорен, Марину Влади, Федерико Феллини, Джину Лоллобриджиду, Милоша Формана, Элема Климова, Ларису Шепитько — все эти имена многое говорят любителям кино. Посмотрев альбом, можно понять, как проходила неформальная часть общения звезд мирового кино с советскими людьми.

Мне довелось быть знакомым с Валерием Генде-Роте лично. На съемках это был совершенно незаметный человек. Репортажный метод его работы с трудом находил себе дорогу на полосы советских изданий — там царил постановочный официоз. Зато шел на ура в зарубежных изданиях — не случайно Генде-Роте с 1972 по 1990 год был московским фотокорреспондентом немецкого журнала Frie Welt. Вел Генде-Роте и большую педагогическую работу.

Автор-составитель фотоальбома — дочь Валерия Генде-Роте, Татьяна.

— Люблю снимать людей — часто говорил отец. В его архиве хранятся изображения многих его выдающихся современников — Святослава Рихтера, Юрия Темирканова, Чингиза Айтматова и других, — вспоминает Татьяна.

Она бережно хранит и популяризует творческое наследия своего отца. Из нескольких тысяч тщательно классифицированных негативов можно составить не один альбом.

Валерий Генде-Роте ушел из жизни в 2000 году.

— К своему 75-летию он готовил большую персональную фотовыставку, но его жизнь оборвалась на полгода раньше, — говорит Татьяна Генде-Роте.

Книга издательского дома «Лингва-Ф» напечатана в российской типографии УП ПРИНТ, тираж — 2000 экземпляров. Автор и составитель — Татьяна Генде-Роте, автор текста — Наталия Примакова, дизайн и верстка — Максим Деревянкин. Особую благодарность Татьяна Генде-Роте выражает Юрию Растегину и Роману Строгонову. Выпуск книги осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

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