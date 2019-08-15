Занимательная архитектура любимого парка

Издание «Крымский Вал 9/45. Неизвестный памятник Парка Горького» сложно назвать полноценной книгой, но ее уже нельзя относить к простым фотоальбомам.

Предисловие увесистого тома сразу сообщает читателю, что именно его ждет в ближайшие три-четыре часа. Две сотни страниц, заполненные преимущественно историческими фотографиями Парка Горького, архитектурными схемами и чертежами, повествуют о почти 120-летней истории одного-единственного здания, в котором ныне располагается музей современного искусства «Гараж».

История в книге «Крымский Вал 9/45. Неизвестный памятник Парка Горького» ведется от 1893 года, когда о Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве еще и речи быть не могло.

Читателя за руку проводят через несколько десятилетий существования здания, которое сначала было Судостроительным заводом Николая Бромлея, затем «кустарным павильоном» первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, зданием администрации ЦПКиО и, наконец, одним из первых звуковых кинотеатров России. Каждая глава начинается с краткого описания каждого этапа существования нынешнего обиталища «Гаража» и снабжена историческими справками о людях, приложивших руку к конкретной итерации здания на Крымском Валу. Страницы щедро сдобрены фотокопиями документов, которыми обменивались строители и власти города. Не забыты и газетные вырезки, в которых рассказывается о достижениях архитекторов и строителей, сумевших возвести чуть ли не на пустом месте зеленое пространство. Их чтение позволяет неплохо проникнуться духом эпохи.

Книга «Неизвестный памятник Парка Горького» будет любопытна тем, кто интересуется столичной архитектурой и желает познакомиться с вырезками из атласов и карт столетней давности.

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