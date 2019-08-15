Здравый смысл в нокауте
С такой инициативой выступили деятели из Института развития интернета. Они размечтались, как здорово дети будут играть на уроках в компьютерные игры и даже участвовать в кибертурнирах между школами. Ну что тут скажешь? Обещанный веками апокалипсис случился. Уже одно это предложение нокаутирует остатки здравого смысла.
Если педагогическая общественность всерьез прислушается к «развивальщикам интернета» и, прикидываясь передовой и прогрессивной, пойдет у них на поводу, благоразумию останется признать поражение и подписать пакт о капитуляции.
У родителей, которые как тигры бьются за рассудок своих интернет-зависимых детей, не останется больше аргументов.
Потому что если играть в компьютерные игры можно даже в школе, то идите-ка вы, мама-папа, со своими поучениями, знаниями, уроками куда подальше...
В кои-то веки хочется, чтобы государственные структуры остались глухи к инициативе снизу.
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