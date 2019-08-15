Карта москвича дарит скидки

Картой москвича владеет почти пять миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

«Карта является именной и выдаётся на текущий момент только льготным категориям граждан. Среди них: пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, студенты, школьники, беременные женщины, члены многодетных семей, получатели жилищных субсидий и иных мер социальной поддержки»,- рассказывает Денис Белевцев, заместитель генерального директора ГУП «Московский социальный регистр».

«На карту записано транспортное приложение, которое предоставляет возможность бесплатного или льготного проезда на общественном транспорте Москвы и Московской области. Для держателей, не имеющих право бесплатного или льготного проезда, на карте размещено транспортное приложение «Тройка». Также карта москвича позволяет обеспечить удобство и безопасность получения пенсий, стипендий, субсидий, пособий, городских социальных выплат и собственных средств. С ее помощью можно оплачивать различные услуги, рассчитываться за товары в магазинах, - отмечает Денис Белевцев.

Кроме того, предусмотрено использование карты наравне с полисом обязательного медицинского страхования в городских поликлиниках. Еще ее можно использовать как идентификатор «Москвёнка» в системе «Проход и Питание» в школах и детских садах города.

«В рамках проекта действует дисконтная программа: держателям карты москвича доступны скидки в большом количестве магазинов. Это примерно 1300 аптек, тысяча продовольственных магазинов и 200 магазинов детских товаров. Всего же в настоящее время скидки по карте предоставляют более чем в 7500 торгово-сервисных предприятий Москвы и области. В среднем скидка составляет 3-5 процентов, но иногда достигает и 30 процентов от суммы товара. Это позволяет москвичам экономить на покупке одежды и обуви, парфюмерии и косметики, на походах в кафе, фитнес-клубы, кинотеатры, медицинские учреждения и ветеринарные клиники», - рассказывает Денис Белевцев.

Сэкономить также можно при оплате услуг образования, ЖКХ и штрафов ГИБДД: держатели карты москвича могут сделать это, оплачивая услуги на сайте mos.ru без комиссии по ее реквизитам.

С 2018-го карта москвича стала заменять документ, удостоверяющий право на получение льгот, при посещении ряда культурных центров столицы. Это Московский зоопарк, павильон «Космос» на ВДНХ, медиакомплексы «Полет», «Машина времени» и подземный музей в парке «Зарядье». При этом в Московском зоопарке реализована так называемая технология fast track, благодаря которой у держателя карты москвича нет необходимости стоять в очереди для оформления льготного билета в кассе, а проход осуществляется при прикладывании карты к турникету. В зимний период воспользоваться картой для получения льготного билета можно и на катках парка Горького и ВДНХ.

Оформить карту москвича просто. Если вы школьник или студент, то достаточно заполнить электронное заявление на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru. Остальным льготным категориям граждан необходимо обратиться в один из центров «Мои документы». Для оформления карты достаточно предъявить паспорт и документы, подтверждающие право на льготы. Фотографию сделают непосредственно в МФЦ. Срок изготовления карты не более 30 дней.

За время существования данной карты она значительно изменилась. В том, числе и по своему дизайну.

Новое оформление для карты выбирали сами москвичи, голосуя в проекте «Активный гражданин». Раньше у карты было восемь вариантов оформления для разных льготных категорий населения, теперь же карта для всех категорий граждан выглядит одинаково. На ней изображена вечерняя Москва - панорама города в свете фонарей. Этот вариант выбрали более половины проголосовавших.

СПРАВКА

С августа 2018 года карта москвича выпускается в новом дизайне, который горожане выбрали в ходе голосования проекта «Активный гражданин» в январе прошлого года. В голосовании приняли участие более 166 тысяч человек. Теперь карта москвича для всех категорий граждан выглядит одинаково. На новой карте изображена панорама города в свете фонарей.

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