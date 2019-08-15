Как заготовить сухофрукты в домашних условиях

Телеведущая и пищевой технолог Зинаида Руденко рассказала нам, что самый удобный способ — заготовка при помощи электросушилки.

— Она позволяет наладить температуру, оптимальную для сушки разных плодов. Фрукты, овощи и грибы при этом сохраняют максимум полезных свойств, — объяснила Зинаида Руденко. — В плодах, засушенных в духовке, тоже содержатся полезные для человека элементы, однако при таком способе обработки разрушается витамин C. Кроме того, в духовке можно пережарить заготовку.

Многие сушат фрукты и овощи на солнце, но технолог не рекомендует этот способ. В наших широтах плоды не смогут качественно засушиться. Для этого нужно, чтобы воздух прогревался до 40°, иначе на заготовках может появиться плесень, не всегда заметная.

С аппаратом домашней сушки вы можете делать заготовки в любую погоду. По способу нагрева различают инфракрасные, конвективные и нагревательные сушилки. По способу загрузки — вертикальные и горизонтальные, у каждой есть плюсы и минусы.

Если вы решились на покупку, то обратите внимание на габариты аппарата и его вместимость: есть риск переоценить аппетит своей семьи и купить слишком большой, а для начинающих это неудобно. Материал, из которого сделан корпус, на работу сушилки не влияет.

А вот расстояние между лотками важно: если оно меньше 30 мм, то грибы и плоды покрупнее не поместятся.

Минусы

— сушилка занимает место на кухне;

— требует ухода и тщательной чистки.

Плюсы

— натуральные сухофрукты круглый год;

— быстрая сушка любых объемов, никаких насекомых;

— поддерживает правильное питание и даже вегетарианские принципы;

— продукт сохранят витамины и полезные вещества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Соломатина, врач-диетолог:

— Сушеные плоды — это и сытное лакомство, и профилактическое средство. При высушивании из них испаряется влага, и остается масса, которая содержит витамины, микро- и макроэлементы. В сухих грибах сохраняется белок. Однако из-за меньшего содержания воды (по сравнению со свежими фруктами и овощами) у сушеных плодов повышается калорийность, увеличивается количество клетчатки, пищевых волокон и сахара. Что касается лекарственных свойств, то сухофрукты считаются натуральными укрепителями сердечно-сосудистой системы. В них большое количество магния, который расслабляет сосуды, тем самым понижая давление и оказывая благотворное влияние на нервную систему. Сушеные плоды богаты калием, который выводит из организма излишки жидкости, снимает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, понижает давление и укрепляет сердечную мышцу. Однако людям с диабетом и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта на стадии обострения рекомендуется есть сухофрукты с осторожностью.

Цукаты из кабачков и арбузных корочек

Очищенные кабачки и арбузные корки нарежьте кубиками, сложите в кастрюлю, посыпьте их сахаром и оставьте пропитываться на 3–4 часа.

После того как плоды пустят сок, прокипятите 10–15 минут на медленном огне и остудите в течение пары часов.

Повторите эту процедуру трижды, на третий раз добавив лимон и ваниль по вкусу. Достаньте цукаты и выложите на поддоны дегидратора или сушилки.

Сушите 2–3 часа при температуре 60–70 градусов. Затем остудите цукаты, переключив сушилку на режим холодного обдува при температуре 45–50 градусов. Через 3–4 часа переложите готовые цукаты на тарелку, посыпьте сахарной пудрой, ставьте чайник.

СПРАВКА

Внешний вид плодов, засушенных в домашних условиях, будет не таким привлекательными, как из магазина. Дело в том, что при заготовке на предприятии плоды обрабатываются сернистым ангидридом: он и придает продуктам глянцевый вид и защищает их от насекомых.

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