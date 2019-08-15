Менеджер Шатунова заявил, что певец продолжит исполнять хиты «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов продолжит исполнять на своих сольных концертах всенародно любимые композиции группы «Ласковый май». Об этом сообщил журналистам PR-менеджер артиста Аркадий Кудряшов.
Он подчеркнул, что поклонники Шатунова услышат на концертах «Белые розы», «Розовый вечер» и другие хиты легендарного коллектива.
— Это его песни, его визитная карточка. И притом у Шатунова есть разрешение от правообладателя исполнять их публично, — приводит ТАСС слова Кудряшова.
Ранее продюсер и основатель «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что певец официально покинул коллектив. По словам руководителя группы, Шатунов отказался от исполнения известных композиций и запретил использовать треки собственного сочинения.
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