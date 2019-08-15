Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы появилась во Внукове

В среду, 14 августа, в районе Внуково открылась автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы ГПБУ «Мосэкомониторинг», установленная по просьбе жителей и префектуры Западного округа.

С ее помощью будет осуществляться оперативный контроль экологической обстановки в районе с целью оценки влияния промышленных предприятий и автотранспорта на качество атмосферного воздуха.

— Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха работает круглосуточно, что позволяет в режиме реального времени передавать данные о содержании в воздухе взвешенных частиц, углеводородов, оксида азота, диоксида азота и оксида углерода, — рассказала заместитель директора ГПБУ «Мосэкомониторинг» Лезина Елена. — Результаты измерений будут автоматически поступать в центр сбора информации «Мосэкомониторинг» и публиковаться в открытом доступе на сайте учреждения.

Автоматизированная система способна в непрерывном режиме с частотой от нескольких раз в секунду и автоматически усредняя за 20-минутный период измерять содержание в воздухе основных загрязняющих веществ.

Елена Лезина отметила, что использование данных, полученных при помощи станции, в совокупности с показателями метеорологических наблюдений даст возможность установить главные источники загрязнения воздуха.

— Показатели, поступающие в ходе деятельности станции, являются объективной оценкой экологической обстановки в районе в целом. Они показывают не только уровень концентрации в определенный момент времени, но и скорость ее изменения. На их основе принимается решение о мерах реагирования контрольно-надзорными органами, — уточнила Лезина.

Жителей района экологическая обстановка беспокоит уже не первый год. Это обусловлено близким расположением действующего асфальтобетонного завода. В связи с этим на территории не единожды проводились экоисследования, которые, по словам москвички Нины Ан, не отражали реальной картины происходящего.

— У нас сегодня настоящий праздник. Появление станции дает надежду на то, что воздух в районе станет чище. Мы уже на протяжении нескольких лет боремся за экологию, но сейчас подключилась префектура, управа, депутаты. Это очень важно, что власти услышали нас. Уверена, вместе мы сможем решить проблему, — отметила горожанка.

По окончании периода проведения исследования все данные будут переданы в контрольно-надзорные органы, которые, в свою очередь, примут решение о проведении дальнейших проверок близлежащих предприятий.

К слову, контроль уровня загрязнения воздуха регулярно ведется во всех районах Москвы. В настоящее время в столице функционируют 56 автоматических станций контроля загрязнений воздуха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава управы района Внуково Сергей Алехин:

— Замеры концентрации загрязнения воздуха по просьбам жителей проводились в микрорайоне неоднократно. Показатели всегда были разные, поэтому было принято совместное решение на установку автоматической станции. В течение трех месяцев оборудование в автоматическом режиме будет «брать пробу» воздуха. Таким образом, нам удастся вести круглосуточный мониторинг. Что, в свою очередь, позволит получить объективные и достоверные данные об экологической обстановке в районе. Результаты работы станции позволят разрешить все вопросы и недовольства жителей.