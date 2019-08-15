Ученые назвали неожиданное лекарство, помогающее вылечить герпес
Для успешного излечения от герпеса человеку может помочь активированный уголь. В этом лекарстве есть необходимые адсорбционные свойства. Об этом рассказали медицинские специалисты из Университета Иллинойса в Чикаго.
Ученые сообщают, что существует два типа герпеса и обе разновидности необходимо лечить с помощью противовирусного препарата ацикловир. Однако длительное применение делает указанные профилактические методы неэффективными.
В итоге проявляются побочные эффекты от лекарств. Их можно нейтрализовать другими препаратами, которые требуют слишком частого применения.
В свою очередь, как говорят медики, активированный уголь в комбинации с ацикловиром для обработки поражений помогает снизить при обоих типах вируса от 4 до 60 процентов инфицированных клеток.
Дело в том, что лекарство выделяет ацикловир только в при наличии вируса. Таким образом, при применении не наблюдается токсических эффектов.
Выводы ученых из Чикаго опубликованы в журнале Science Advances.
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