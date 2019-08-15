Сотрудники транспортного ОМОНа побывали на сборах
На одном из московских полигонов прошли плановые учения сотрудников транспортного ОМОНа столичной Росгвардии. В течение пяти дней спецназовцы оттачивали свое мастерство в служебной, инженерной, и медицинской подготовке. Проходили занятия в полевых условиях.
Основное внимание уделялось стрельбе — по подвижным и неподвижным целям из различных видов оружия. Детально отработались и действия для штурма здания и обезвреживания преступника — пока условного. Занятия осуществлялись как индивидуально, так и в группах. Днем и ночью.
Кроме того, совершенствовались действия щитовых групп (когда несколько бойцов, объединившись, закрываются щитами — прим. «ВМ») — причем в различных ситуациях и максимально приближенных к реальности.
— Сотрудники отлично справились с поставленными задачами, — отметил заместитель командира ОМОНа на транспорте подполковник полиции Александр Шайхутдинов. — Бойцы показали хорошие результаты. От этого зависит не только успешное выполнение поставленной задачи, но и жизнь, и здоровье каждого из них.
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