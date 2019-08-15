Рита Дакота пожаловалась на сетевых мошенников

Певица Рита Дакота написала гневный пост о мошенниках, которые «разводят» людей на просторах интернета. Она опубликовала это сообщение на своей официальной странице в социальной сети.

Артистка возмутилась тем, как злоумышленники, спекулируя «на святом», обманывают людей и за их счет обогащаются. Дакота говорит, что часто сталкивается с просьбами о помощи, которые написаны по шаблону.

- Я сама недавно потратила кучу денег, спасая собаку, которой, оказывается, никогда не было. Девочка присылала мне отчеты, реквизиты, фотографии, а после взяла у меня немаленькую сумму и пропала, - пишет девушка в Instagram.

По словам певицы, в начале 2019 года ее подруга попала в похожую ситуацию. Она отправила некую сумму на счет «благотворительного фонда», который якобы занимался сбором средств на лечение смертельно больного мальчика, нуждающегося в операции. В итоге выяснилось, что ребенок скончался за несколько лет до опубликования поста.

Сама Дакота сравнивает интернет-мошенников с обычными обманщиками, которые просто с улиц городов перенесли свой «бизнес» в онлайн-пространство.

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