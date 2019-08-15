От дома до работы: главе Бутырского района помогают местные жители

Встречаемся с Еноком Юрьевичем рано — день главы управы Бутырского района начинается в 6 часов утра: подъем, душ — и на работу!

— Зарядку делаю не утром, а вечером, — рассказывает глава района. — Дома я обычно не завтракаю, а крепкий кофе без сахара пью уже в кабинете, как правило, примерно в 7:50 — уже после того, как осмотрю дворовые территории.

Пока многие москвичи только добираются до работы, глава управы уже проводит первые за день совещания. К примеру, уже в 8:40 он собирает руководителей всех служб и подведомственных предприятий, где все вместе подводят итоги проделанной накануне работы, а также намечают план действий на новый день.

Глава управы приглашает нас осмотреть площадку во дворе дома № 1 по улице Милашенкова, которую недавно привели в порядок. По дороге Енок Акопов рассказывает: несмотря на то что главой управы он стал всего чуть меньше года назад, успел как следует изучить территорию района и неоднократно побывать в каждом его уголке.

— На территории нашего района расположено 207 жилых строений, проживают более 70 тысяч человек. У нас активно ведется строительство жилого комплекса, предприятий социального значения, благоустраиваются дворовые территории, создаются спортивные и детские площадки, — с гордостью рассказывает он.

А здесь, во дворе дома № 1, ранним утром царит тишина и покой. Но к 10 часам утра сюда подтянутся дети и взрослые, ведь место пользуется у жителей большим спросом.

Крупный игровой комплекс, украшенный голограммами на космическую тему, зовет детей в мир приключений. И трудно поверить, но совсем недавно здесь были старые качели и заброшенная песочница. Площадка горожан совсем не привлекала.

— Раньше площадка была рассчитана на детей до 7 лет, а теперь это универсальная игровая зона, где интересно отдыхать ребятам до 14 лет, — подчеркнул глава управы. — Но мы не ограничились благоустройством только площадки, а полностью заменили газон, посеяли траву, обновили асфальтовое покрытие и бордюрный камень. Думаю, жители довольны, ведь они принимали активное участие в создании проекта.

О своей работе Енок Юрьевич, как истинный трудоголик, может говорить бесконечно. А вот об отдыхе пока не думает — к осени надо успеть завершить многие проекты.

— Конечно, я, как и все люди, очень люблю проводить время с женой и детьми, которых у нас двое, — делится глава управы. — Старший ребенок в этом году идет в первый класс. Уже неплохо читает, готовится к учебе, надеюсь, будет учиться на пятерки. Я нестрогий отец, но дисциплину поддерживаю.

По воскресеньям чета Акоповых старается выбираться на прогулки в городские парки.

Глава семьи иногда угощает родных и друзей фирменным шашлыком.

— Еще мы с супругой любим ходить в театр, но удается это не так часто, как хотелось бы. Последний раз, к примеру, смотрели спектакль по мотивам восточных сказок «Тысяча и одна ночь», это было еще в феврале. А так — некогда. Работа, — признается Акопов.

СПРАВКА

Акопов Енок Юрьевич родился 6 января 1984 года в Москве. Кандидат технических наук. С 2013 по 2015 год работал начальником участка ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», затем первым заместителем директора ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги САО». С 2015 по 2017 год — первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства района Куркино города Москвы. С 2017 по 2018 год — первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства района Текстильщики города Москвы. Возглавляет Бутырский район Москвы с 13 ноября 2018 года.

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