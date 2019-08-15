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От дома до работы: главе Бутырского района помогают местные жители

Альфия Камилова
• 21:54 • 15 августа 2019
Глава управы Енок Акопов осматривает площадку во дворе дома № 15 по улице Гончарова
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Глава управы Енок Акопов осматривает площадку во дворе дома № 15 по улице Гончарова
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Август — горячая пора для руководителей районов. Ведь наступает финальный этап благоустройства территорий, которые будут сданы ко Дню города. 15 августа «ВМ» узнала, как проходит рабочий день главы управы Бутырского района столицы Енока Акопова в преддверии осени.

Встречаемся с Еноком Юрьевичем рано — день главы управы Бутырского района начинается в 6 часов утра: подъем, душ — и на работу!

— Зарядку делаю не утром, а вечером, — рассказывает глава района. — Дома я обычно не завтракаю, а крепкий кофе без сахара пью уже в кабинете, как правило, примерно в 7:50 — уже после того, как осмотрю дворовые территории.

Пока многие москвичи только добираются до работы, глава управы уже проводит первые за день совещания. К примеру, уже в 8:40 он собирает руководителей всех служб и подведомственных предприятий, где все вместе подводят итоги проделанной накануне работы, а также намечают план действий на новый день.

Глава управы приглашает нас осмотреть площадку во дворе дома № 1 по улице Милашенкова, которую недавно привели в порядок. По дороге Енок Акопов рассказывает: несмотря на то что главой управы он стал всего чуть меньше года назад, успел как следует изучить территорию района и неоднократно побывать в каждом его уголке.

— На территории нашего района расположено 207 жилых строений, проживают более 70 тысяч человек. У нас активно ведется строительство жилого комплекса, предприятий социального значения, благоустраиваются дворовые территории, создаются спортивные и детские площадки, — с гордостью рассказывает он.

А здесь, во дворе дома № 1, ранним утром царит тишина и покой. Но к 10 часам утра сюда подтянутся дети и взрослые, ведь место пользуется у жителей большим спросом.

Крупный игровой комплекс, украшенный голограммами на космическую тему, зовет детей в мир приключений. И трудно поверить, но совсем недавно здесь были старые качели и заброшенная песочница. Площадка горожан совсем не привлекала.

— Раньше площадка была рассчитана на детей до 7 лет, а теперь это универсальная игровая зона, где интересно отдыхать ребятам до 14 лет, — подчеркнул глава управы. — Но мы не ограничились благоустройством только площадки, а полностью заменили газон, посеяли траву, обновили асфальтовое покрытие и бордюрный камень. Думаю, жители довольны, ведь они принимали активное участие в создании проекта.

О своей работе Енок Юрьевич, как истинный трудоголик, может говорить бесконечно. А вот об отдыхе пока не думает — к осени надо успеть завершить многие проекты.

— Конечно, я, как и все люди, очень люблю проводить время с женой и детьми, которых у нас двое, — делится глава управы. — Старший ребенок в этом году идет в первый класс. Уже неплохо читает, готовится к учебе, надеюсь, будет учиться на пятерки. Я нестрогий отец, но дисциплину поддерживаю.

По воскресеньям чета Акоповых старается выбираться на прогулки в городские парки.

Глава семьи иногда угощает родных и друзей фирменным шашлыком.

— Еще мы с супругой любим ходить в театр, но удается это не так часто, как хотелось бы. Последний раз, к примеру, смотрели спектакль по мотивам восточных сказок «Тысяча и одна ночь», это было еще в феврале. А так — некогда. Работа, — признается Акопов.

СПРАВКА

Акопов Енок Юрьевич родился 6 января 1984 года в Москве. Кандидат технических наук. С 2013 по 2015 год работал начальником участка ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», затем первым заместителем директора ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги САО». С 2015 по 2017 год — первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства района Куркино города Москвы. С 2017 по 2018 год — первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства района Текстильщики города Москвы. Возглавляет Бутырский район Москвы с 13 ноября 2018 года.

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