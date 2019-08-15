Какой была рыбалка в прежние времена в столице и много ли рыбаков сейчас

Ходят слухи, что в былые времена в Москве-реке и осетра выудить можно было. И не мелкого, а вполне взрослую особь, 190 сантиметров в длину. Да что там осетр! Белугу! Могли выловить белугу длиной до 365 сантиметров.

А в журнале «Наука и жизнь» (№ 6 от 1997 года) утверждается, что и таймени длиной 117 сантиметров для древней Москвы-реки были нередкими гостями. Сейчас, конечно, времена другие. Из привычных видов рыб в главной водной артерии столицы на удочку попадаются щука, плотва, голавль, язь, жерех, лещ, линь, золотой карась, сом, налим, окунь, судак и ерш. Такое разнообразие, видно, и привило уже историческую любовь горожан к рыбалке. Первобытное желание поймать рыбу и удивить всех крупным уловом передалось от предков, а рыбалка стала традиционным занятием, убеждены эксперты.

Первые люди заселили бассейн Москвы-реки еще в каменном веке, археологи обнаружили немало неолитических стоянок, в том числе в Коломенском, Щукине, Троице-Лыкове, Серебряном Бору, — рассказывает историк Евгений Князев. — В железном веке климат поменялся, и у Москвы-реки стали появляться оседлые поселения — Дьяково, Тушино, Кунцево, Нижние Котлы, Фили.

Славянские села появились на прилегающей к Москве-реке территории в VIII веке. Конечно, все это время люди занимались охотой и рыбалкой.

Сегодня столичным рыбакам не обязательно ехать на рыбалку далеко от дома, достаточно прийти к районному водоему.

— Я живу в Переделкине уже порядка 40 лет, — рассказывает заядлый рыбак — пенсионер Михаил Журенков. — Сколько себя помню, интересовался рыбалкой, хотя часто было не до хобби, работа, знаете ли. С выходом на пенсию у меня появилось больше времени, поэтому я могу посвятить его своему увлечению. Часто выезжать за город на рыбалку не получается, но вот Большой Солнцевский пруд посещаю регулярно. У нас уже собрался дружный коллектив единомышленников, со своими устными законами и традициями. Например, если поймал малька или небольшую рыбку — отпусти, пусть подрастет. Ведь мы ловим рыбу не ради пропитания, а для удовольствия. Большим уловом я похвастать не могу, но месяца два назад поймал здесь зеркального карпа весом больше 700 граммов.

У Михаила Михайловича еще один повод для радости: его любимый Большой Солнцевский пруд принимает новоселов. В рамках регламентных работ по «зарыблению» (так называют коммунальщики выпуск рыб в пруд) Мосводосток выпустит в водоем 1200 речных обитателей.

БЫЛО За хорошим уловом на столичные пруды москвичи приезжали и несколько десятилетий назад (фото 1971–1973 годов) Фото: PASTVU.COM

— Большой Солнцевский пруд находится на балансе Мосводостока, каждый день наши специалисты проводят очистку глади воды и убирают трехметровую зону вокруг него, — говорит старший мастер Мосводостока Андрей Саркисян. — Но сегодня предстоит приятная миссия: мы выпустим в пруд карпов, белых амуров, толстолобиков и даже 50 хищных щук. Зарыбление обеспечит максимальный рост рыбопродуктивности. А это отлично и для санитарного, и для технического состояния водоема. Я как профессионал говорю. Толстолобики, амуры и карпы питаются водорослями, поэтому они быстро ликвидируют излишнее зарастание и «цветение» воды. Их даже можно назвать нашими помощниками, а щуку — санитаром пруда.

Контейнеры с рыбой привезли ранним утром, ведь прежде чем выпускать новоселов в новый дом, необходимо провести адаптацию к новым условиям.

— Конечно, рыбы жили в другой по своему составу воде, — поясняет представитель рыбного хозяйства Сергей Иванов. — Сейчас мы аккуратно будем добавлять в емкости воду из пруда. Процесс адаптации займет два часа. Но мы не торопимся, необходимо, чтобы карпы, щуки отлично чувствовали себя в этой воде. Мы растили мальков более года, хотим, чтобы нашим рыбкам было здесь комфортно.

Жители уже любопытствуют, что же там происходит. Подходят рассмотреть рыбу, поинтересоваться, когда выпустят, и фотографируются на фоне емкостей.

— У нас с мужем двое маленьких детей, сама нахожусь с отпуске по уходу за ними, — рассказывает жительница района Мелания Ерошина. — Сюда прихожу с детьми каждый день, малышам нравится кормить уток, которых здесь очень много, и наблюдать за рыбаками. В солнечную погоду можно посидеть на лавочке в тени деревьев, на свежем воздухе. Да и игровая площадка рядом. А наш папа иногда приходит с удочкой, я его понимаю, приятно побыть на свежем воздухе, отдохнуть. Когда наш сын Тимоша подрастет, будут вместе рыбачить — ведь это чисто мужское занятие, которое воспитывает важные качества: спокойствие, умение ждать, целеустремленность. Думаю, что рыбалка станет и нашей семейной традицией. Ведь мой отец и брат тоже не против провести один из выходных на берегу водоема с удочкой.

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