Тренер сообщила о бессмысленности занятий в зале для сжигания жира
Индивидуальный тренер из Америки Ханна Льюис заявила, что занятия в спортивном зале не помогут при сжигании жира на животе. Такой вид активности при подобных целях попросту неэффективен.
По словам тренера, жир нельзя убрать, просто качая пресс. Льюис отмечает, что вес можно убрать только в случае, если организм подвергается постоянным и регулярным физическим нагрузкам.
Владелец тренажерного зала Ричард Тидмарш с ней полностью согласен.
— У всех нас от природы есть мышцы пресса. Если бы их не было, мы бы не смогли держаться в вертикальном положении, — цитирует мужчину издание Metro.
Он отмечает, что мышцы пресса будут видны при одном случае — если в организме уменьшится общий процент жира.
Читайте также: Назван оптимальный температурный режим для занятия спортом в зале