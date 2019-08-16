Вера Брежнева: «Мужу нравится, когда я без одежды»

Российская певица Вера Брежнева рассказала, что много лет боролось с комплексами по поводу своей внешности. Обрести уверенность в себе ей помог любимый супруг, продюсер Константин Меладзе.

— Никогда не чувствовала себя такой красивой, как сейчас, в 37 лет. Никогда не была так довольна собственным отражением и так уверена в себе, даже при том количестве титулов «Самая красивая». Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, — рассказала Вера Брежнева в интервью изданию Vogue.

Она также добавила, что старается не расслабляться и постоянно совершенствоваться. Певица занимается спортом, совсем не ест сахара и посещает косметолога.

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