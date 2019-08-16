Неизвестные сняли деньги с карты сотрудницы подмосковного главка МВД
С банковской карты сотрудницы Главного управления МВД России по Московской области списали деньги после общения с неизвестной женщиной, которая представилась работницей банка, сообщил источник в правоохранительных органах.
Жертвой злоумышленников стала 38-летняя заместитель начальника отдела управления организации охраны общественного порядка. В рабочее время ей позвонила неизвестная женщина, представилась работником банка и сообщила о попытке списания денежных средств с карты потерпевшей. В ходе беседы сотрудница МВД сообщала коды, которые приходили по СМС. В результате с ее банковской карты были списаны 36,5 тысячи рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время устанавливается личность злоумышленницы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в МВД.
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