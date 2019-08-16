Константин Богомолов выложил новое романтическое фото с Ксений Собчак
Режиссер Константин Богомолов опубликовал новое романтическое фото со своей возлюбленной журналисткой Ксений Собчак. Пара сейчас отдыхает в Риме.
На снимке режиссер позирует в обнимку с Ксений Собчак на фоне винтажного зеркала на одной из улочек столицы Италии.
Подписчикам Богомолова в Instagram понравилось романтическое фото, они отметили, что рядом с режиссером Ксения Собчак изменилась в лучшую сторону и даже стала добрее.
В начале августа Константин Богомолов открыто признался в любви телеведущей. После этого он стал часто публиковать фото и видео с Ксенией Собчак.
Телеведущая в июне развелась с актером Максимом Виторганом, но сумела сохранить с бывшим супругом хорошие отношения. Они вместе воспитывают сына Платона. Актер сейчас находится в отношениях с коллегой по цеху Нино Нинидзе.
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