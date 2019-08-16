Детское фото Аллы Пугачевой с бантом появилось в Сети
На фан-странице певицы Аллы Пугачевой появился фотоколлаж из двух фотографий. Одна из них всем хорошо известна с 1980-х годов, а вот детский снимок поклонники Примадонны увидели впервые.
На вид будущей звезде года три. На коротко постриженных волосах закреплен бант светлого цвета. Девочка улыбается на фото и заинтересовано смотрит поверх камеры.
Фанаты певицы в Instagram разделились в своих мнениях по поводу детской фотографии. Одни отметили, что дочь Пугачевой Лиза совершенно не похожа на нее. Другие восхитились кумиром и написали, что звезда всегда была прекрасна.
«Кто бы сказал, что эта смешная девочка достигнет такой высоты! Любите и поощряйте детей и любые высоты будут их!» — написал один поклонник.
«Это самая красивая женщина, которую я знаю. Огромный богатый ее внутренний мир по-разному красиво отображается на ее внешности», — отметил фанат.
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