За трусость командира на фронте отвечала семья в тылу
16 августа 78-я годовщина со дня издания приказа № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия». Историки полагают, верная мера начала войны обернулась приговорами бывшим солдатам после войны.
Советские фронты к 16 августа 1941 года трещали по швам: сданы Новгород, Прибалтика, оставлены Украина и Белоруссия, сдан Смоленск, почти окружен Ленинград. В такой обстановке Государственный комитет обороны выпустил чрезвычайно суровый приказ № 270, ставший предшественником приказа № 227 «Ни шагу назад» об ответственности дезертиров и паникеров, а также членов их семей в тылу. Все вышестоящие командиры были обязаны на месте расстреливать дрогнувших и струсивших подчиненных. Такое же право дали рядовым солдатам.
— Этот приказ уникален, — считает военный историк Виктор Сидоров. — Он прямо связывал руки командирам, запрещая отводить части даже в угрозе окружения. А также перевернул понятия воинской субординации. ГКО в той обстановке хаоса августа 1941 года счел такие меры разумными и верными.
Не повезло тем, кто попал тогда в плен: в 1945 году очень многим из освобожденных пленных пришлось сменить немецкий лагерь на советский.
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