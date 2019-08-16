«Росконтроль» занес два популярных бренда сливок в черный список
В «Росконтроле» исследовали сливки жирностью 20 процентов семи брендов: «Ашан», «Большая кружка», «Простоквашино», «Авида», «О`кей», «Домик в деревне» и «Свитлогорье». Результаты экспертизы сообщаются на сайте экспертного центра в пятницу, 16 августа.
Продукцию анализировали по множеству критериев, среди которых главными можно назвать вкус, безопасность и особенности состава.
По результатам проверки ни один из изученных образцов не несет угрозы здоровью. Тем не менее специалисты выявили ряд нарушений в сливках некоторых торговых марок. Так, «Большая кружка» оказалась в списке товаров с замечаниями из-за рыхлой консистенции и плохо выраженного вкуса. Бренды «Домик в деревне» и «О`кей» были добавлены в черный список по причине наличия в составе не указанного на маркировке сухого молока.
К покупке могут быть рекомендованы сливки «Простоквашино», «Ашан» и «Авида», а лучшим был признан бренд «Свитлогорье».
Кстати, недавно «Росконтроль» назвал безопасную творожную массу и лучшие образцы ряженки.
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