Пятница 16 августа , 10:08
Легкий Дождь + 16 °
Город
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Товары

«Росконтроль» занес два популярных бренда сливок в черный список

Ростислав Зубков
• 09:59 • 16 августа 2019
Продукцию анализировали по множеству критериев, среди которых главными можно назвать вкус, безопасность и особенности состава
0
doc76onwr69tqv17xthacoy
Продукцию анализировали по множеству критериев, среди которых главными можно назвать вкус, безопасность и особенности состава
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В «Росконтроле» исследовали сливки жирностью 20 процентов семи брендов: «Ашан», «Большая кружка», «Простоквашино», «Авида», «О`кей», «Домик в деревне» и «Свитлогорье». Результаты экспертизы сообщаются на сайте экспертного центра в пятницу, 16 августа.

Продукцию анализировали по множеству критериев, среди которых главными можно назвать вкус, безопасность и особенности состава.

По результатам проверки ни один из изученных образцов не несет угрозы здоровью. Тем не менее специалисты выявили ряд нарушений в сливках некоторых торговых марок. Так, «Большая кружка» оказалась в списке товаров с замечаниями из-за рыхлой консистенции и плохо выраженного вкуса. Бренды «Домик в деревне» и «О`кей» были добавлены в черный список по причине наличия в составе не указанного на маркировке сухого молока.

К покупке могут быть рекомендованы сливки «Простоквашино», «Ашан» и «Авида», а лучшим был признан бренд «Свитлогорье».

Кстати, недавно «Росконтроль» назвал безопасную творожную массу и лучшие образцы ряженки.

Ранее по теме:

Россельхознадзор отменит ограничения на поставку в РФ сливок из Белоруссии

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Мужчина скончался после отравления подсолнечным маслом в Приволжье
10:4116 августа 2019
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на юго-востоке столицы
10:3816 августа 2019
Происшествия
Пассажиры экстренно приземлившегося А321 отказались лететь в Крым новым рейсом
10:2916 августа 2019
Общество
Договоры на квартиры по программе реновации заключили еще девять семей
10:1416 августа 2019
Город
Разворотную площадку на месте самостроя возведут в ТПУ «Ховрино»
10:0916 августа 2019
Город
«Росконтроль» занес два популярных бренда сливок в черный список
09:5916 августа 2019
Товары
Ученые признали июль нынешнего года самым жарким на Земле за 140 лет
09:5716 августа 2019
В мире
Синоптики объявили о «желтом» уровне опасности из-за дождя
09:5616 августа 2019
Город
Вылет самолета в Москву задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
09:3616 августа 2019
Происшествия
Проектирование Бирюлевской линии метро начнется в конце 2019 — начале 2020 года
09:3216 августа 2019
Транспорт
Власти Крыма отреагировали на новый план Зеленского по возвращению полуострова
09:2116 августа 2019
Внешняя политика
Прожившие вместе 68 лет супруги раскрыли секрет брака на всю жизнь
09:2116 августа 2019
В мире
Мошенники, предложившие снять порчу, выманили у москвички полтора миллиона рублей
08:5916 августа 2019
Происшествия
Познакомиться с совой и послушать сказку смогут москвичи на празднике «В мире животных»
08:5116 августа 2019
Афиша
Жителей столицы пригласили поучаствовать в забеге «Лужники»
08:4416 августа 2019
Город
Неизвестный украл из мини-маркета в центре Москвы зубные щетки
08:4416 августа 2019
Происшествия
Пилот аварийно приземлившегося А321 вернулся в родной город
08:3016 августа 2019
Общество
Современное отделение открылось в госпитале для ветеранов войн номер 2
08:2716 августа 2019
Город
Госдума изучит возможность введения штрафа за выгул опасных собак без намордника
08:2416 августа 2019
Общество
«Роскачество» рассказало, как не попадаться на «фейковые» отзывы
08:0916 августа 2019
Потребление
Самый большой сад фестиваля «Цветочный джем» появится на Манежной площади
07:5416 августа 2019
Город
Москвичи смогут посетить 13 бесплатных экскурсий в честь Дня города
07:5116 августа 2019
Город
Старейший джазовый фестиваль пройдет в Москве 17 и 18 августа
07:5116 августа 2019
Афиша
Половина новорожденных получат свидетельство о рождении при выписке из роддома
07:3116 августа 2019
Общество
Эксперты назвали автомобили, которые сложнее продать на вторичном рынке
06:5116 августа 2019
Общество
Синоптики пообещали москвичам теплую облачную погоду 16 августа
06:3016 августа 2019
Город
WSJ рассказала об интересе Трампа к покупке Гренландии
05:5816 августа 2019
В мире
Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы
05:1416 августа 2019
Туризм
Названы территории с самым высоким риском нападения пиратов
04:5616 августа 2019
В мире
Стало известно, как изменился рацион россиян за 40 лет
04:1916 августа 2019
Общество
Камеры видеонаблюдения предложили установить на пляжах и причалах
03:5716 августа 2019
Общество
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
03:4116 августа 2019
В мире
Российская компания начнет продавать геоданные со спутников
02:3016 августа 2019
Общество
Москвичку задержали за покупку лекарства для ребенка-эпилептика
02:0616 августа 2019
Происшествия
Медик назвал снижающие риск развития рака продукты
01:1716 августа 2019
Здоровье
Неизвестные сняли деньги с карты сотрудницы подмосковного главка МВД
00:5616 августа 2019
Происшествия
Резервный борт с пассажирами совершившего жесткую посадку самолета прибыл в Симферополь
00:2016 августа 2019
Общество
Ушел из жизни нобелевский лауреат, открывший простой метод анализа ДНК
23:4715 августа 2019
Наука
Сеть скоростных дорог в России увеличится к 2020 году
23:2115 августа 2019
Общество
Проблемы переработки пластика обсудят на фестивале изобретателей в Москве
22:5215 августа 2019
Город
Все матчи девятого тура ФНЛ начнутся с «минуты оваций» в честь экипажа аэробуса А321
22:5015 августа 2019
Происшествия
Квартира Егора Летова будет бесплатно передана под музей
22:3115 августа 2019
Культура
Настоятель тибетского монастыря рассказал о смысле жизни
22:1715 августа 2019
Общество
Спасатели в Ступино достали собаку из водосточной трубы
22:1515 августа 2019
Животные
Выборы в Мосгордуму будут конкурентными
22:0715 августа 2019
Город
Московский «Спартак» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
21:5815 августа 2019
Спорт
Полиция признала падение свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева несчастным случаем
21:5315 августа 2019
Происшествия
Ученые выяснили причины беспокойства детей с аутизмом
21:4515 августа 2019
Здоровье
Компенсационные автобусы перевезут пассажиров Сокольнической линии
21:4215 августа 2019
Город
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе в Западном Дегунине
21:3515 августа 2019
Происшествия
Владимир Путин поручил модернизировать аэродром Левашово
21:0715 августа 2019
Внутренняя политика
Семь пассажиров аварийного самолета А321 вылетели в Симферополь другим рейсом
20:4315 августа 2019
Происшествия
Участникам московского клуба «Лето Побед» рассказали о профессии летчика
20:3015 августа 2019
Дети
Спасатели локализовали пожар в ангаре на севере столицы
20:2815 августа 2019
Происшествия
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Подмосковье
20:1415 августа 2019
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре на столичном складе
19:5615 августа 2019
Происшествия
Жилой дом на юго-западе Москвы демонтировали по технологии умного сноса
19:5315 августа 2019
Город
Санитарный вертолет доставил ребенка в столичную больницу после падения с высоты
19:3515 августа 2019
Происшествия
Капитан А321 рассказал, почему решил сажать самолет в поле
19:3115 августа 2019
Происшествия
Италию могут лишить права проведения Олимпийских игр в 2026 году
19:1815 августа 2019
Спорт
СМИ сообщили об аварии с участием автомобиля СК РФ в центре Москвы
18:5815 августа 2019
Происшествия
Власти Подмосковья помогут владельцу кукурузного поля после инцидента с самолетом
18:5815 августа 2019
Происшествия
Три человека пострадали при наезде иномарки на остановку в центре Москвы
18:4815 августа 2019
Происшествия
Выставку подводной фотографии представят в Дарвиновском музее
18:4415 августа 2019
Культура
Представитель аэропорта: Перед вылетом A321 все техсредства работали в штатном режиме
18:4315 августа 2019
Происшествия
Пассажиры A321 отправятся в Симферополь из Жуковского и Домодедова
18:2715 августа 2019
Происшествия
Полиция принимает меры для задержания мужчины, устроившего стрельбу в Подмосковье
18:2315 августа 2019
Происшествия
Москвичей пригласили на фестиваль «Зарядись долголетием» в парк «Зарядье»
18:1415 августа 2019
Город
Глава профсоюза летного состава: Экипаж А321 выполнил святую обязанность — пассажиры живы
18:0415 августа 2019
Общество
Автомобиль выехал на автобусную остановку в районе Китай-города
18:0215 августа 2019
Происшествия
Вход и выход на станциях метро «Спартак» и «Тушинская» могут ограничить из-за футбольного матча
17:4215 августа 2019
Транспорт
Географ Юрий Симонов скончался в возрасте 96 лет
17:4215 августа 2019
Происшествия
Расшифровка самописцев самолета А321 завершится в течение трех дней
17:3615 августа 2019
Происшествия
Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы появилась во Внукове
17:3315 августа 2019
Город
Полумарафон «Лужники» пройдет в Москве 18 августа
17:2415 августа 2019
Спорт
Пропавший под Омском мальчик несколько суток спал на постели из веток
17:2415 августа 2019
Происшествия
Члены экипажа самолета А321 попали в заявку «Авангарда» на матч с «Динамо»
17:1715 августа 2019
Происшествия
Пассажирам самолета А321 выплатят компенсацию по 100 тысяч рублей
17:1215 августа 2019
Общество
Самый мощный в мире реактор МБИР прошел гидравлические испытания
17:0115 августа 2019
Наука
Менеджер Шатунова заявил, что певец продолжит исполнять хиты «Ласкового мая»
17:0015 августа 2019
Звезды
Врачи сообщили о состоянии беременной пассажирки самолета А321
16:5615 августа 2019
Происшествия
Более 70 человек обратились к врачам после жесткой посадки А321 в Подмосковье
16:4515 августа 2019
Происшествия
Десятилетний чеченец поставил новый мировой рекорд по отжиманиям
16:3915 августа 2019
Спорт
Аварийно приземлившийся самолет А321 в Подмосковье не подлежит восстановлению
16:2915 августа 2019
Происшествия
Около аэропорта Внуково будет построена гостиница
16:2915 августа 2019
Город
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене на два месяца
16:2815 августа 2019
Происшествия
Орнитолог рассказал об опасности стайных птиц для самолетов
16:1915 августа 2019
Животные
Члены экипажа А321 получили бессрочные билеты на футбол
16:1515 августа 2019
Происшествия
Российская команда выиграла соревнования среди военных автомобилистов
16:1215 августа 2019
Армия
Движение транспорта ограничат на улице Воронцово Поле
16:0515 августа 2019
Транспорт
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Кремля
15:3615 августа 2019
Происшествия
Юрий Шатунов официально покинул группу «Ласковый май»
15:3615 августа 2019
Звезды
Мосгорсуд перевел фигуранта дела о хищении из банка под домашний арест
15:3415 августа 2019
Общество
Северо-Западную хорду достроят к концу 2019 года
15:2815 августа 2019
Город
Минтруд утвердил список работ с ограничениями для женщин
15:2015 августа 2019
Общество
Опубликовано видео момента посадки A321 в Подмосковье
15:1915 августа 2019
Происшествия
Жена командира самолета рассказала о первых эмоциях после жесткой посадки A321
15:1615 августа 2019
Происшествия
Сергей Собянин: Новые туристические карты на трех языках появились в Москве
15:0015 августа 2019
Туризм
Музеи предложили сделать бесплатными для жителей России
14:5815 августа 2019
Культура
Объявлен шорт-лист Московского питчинга дебютантов
14:5615 августа 2019
Кино
Рекордное количество иностранных участников соберет фестиваль «Спасская башня»
14:3815 августа 2019
Город
Большинство пассажиров экстренно приземлившегося лайнера А321 решили сдать билеты
14:3115 августа 2019
Общество
Медведев прокомментировал действия экипажа А321
14:2015 августа 2019
Происшествия
Росавиация проверит ЛИИ, отвечавший за защиту от птиц при взлете А321
14:1415 августа 2019
Общество
Ледовый дворец в «Лужниках» будет открыт в 2020 году
14:0115 августа 2019
Город
Сенатор от Ингушетии поможет изготовить протез для избитой девочки
13:5615 августа 2019
Дети
Представитель Жуковского подтвердил ответственность аэропорта за инцидент с А321
13:4015 августа 2019
Происшествия
Орнитолог предложил привлекать хищных птиц к отпугиванию чаек в аэропортах
13:3215 августа 2019
Животные
Москвичи стали чемпионами мира по бадминтону среди ветеранов
13:2615 августа 2019
Спорт
Ушибы и кровоподтеки выявлены у пострадавших после жесткой посадки самолета А321
13:2415 августа 2019
Происшествия
Дом на 127 квартир по реновации появится на юго-западе Москвы в 2021 году
13:2415 августа 2019
Недвижимость
Посвященная хип-хопу фотовыставка открылась в столице
13:2315 августа 2019
Город
ЛИИ им. Громова рассказал о работе системы отпугивания птиц при взлете А321
13:1515 августа 2019
Общество
Более 50 человек обратились к медикам после жесткой посадки А321 в Подмосковье
13:1415 августа 2019
Происшествия
Супермаркет площадью почти две тысячи квадратных метров появится в Коммунарке
13:1415 августа 2019
Недвижимость
Супруга Гафта рассказала о его состоянии
13:0015 августа 2019
Звезды
Песков назвал героями посадивших А321 летчиков
12:5215 августа 2019
Происшествия
Спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшего мужчину
12:5215 августа 2019
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров аварийно приземлившегося А321 в Подмосковье
12:5215 августа 2019
Общество
Москвичам расскажут, как создать цветочный сад на фестивале ландшафтного дизайна
12:4515 августа 2019
Афиша
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Александр Никонов

Пора остановить проводников

Ольга Кузьмина

Спасшиеся. И неблагодарные

Екатерина Рощина

Жесткая посадка в Подмосковье. Чудо и мастерство...

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Два совета, как бороться с завистью...

Анатолий Сидоров

Крик о помощи? Давайте разбираться...

Михаил Виноградов

Замки на ЗАГСах покрыты паутиной

Игорь Воеводин

Ностальгия по России. Доктора здесь бессильны...

Никита Миронов

Детей привяжут к компьютеру. Навсегда...

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER