Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на юго-востоке столицы
Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-востоке Москвы, сообщают в пресс-службе ведомства.
Как уточняют следователи, в четверг, 15 августа молодой человек, находясь возле кафе, расположенного на юго-востоке города, в ходе конфликта нанес ранее оппоненту удары ножом в грудь.
Согласно информации, что потерпевший 1990 года был доставлен в медицинское учреждение и там от полученных ранений скончался.
На данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на задержание подозреваемого. Отмечается, что личность мужчины установлена.
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