«Светская хроника»: суд Бари Алибасова, невесты Киркорова и Пугачева в роли блогера

Уже сегодня вечером, 16 августа, «Светская хроника», что выходит на Пятом канале, грозит порвать эфир. Конечно, ее героем снова станет Алибасов — история с отравлением продолжается, он подал в суд на производителя чистящего средства, и «хронике» не терпится узнать, в какую же сумму оценил Бари Каримович сделанный им эффектный глоток! Ну а параллельно прокачают и другие новости: почему, например, дочь Лидии Шукшиной требует расторгнуть брак между Лидией и Бари и в чем именно обвиняют группу «На-На»?

Но не Алибасовым единым жив человек, даже если он и помешан на светских новостях! Вот, скажем, Филипп Киркоров. Что там у Короля с личной жизнью? Его уже не раз видели с эффектными спутницами. Иногда это артистки отечественного шоу-бизнеса, порой — неизвестные девушки. А некоторые даже начали предлагать свою кандидатуру на роль невесты короля эстрады! Найдет ли среди них Киркоров свою «единственную и неповторимую»? И готов ли он начать новые отношения?

Ну а вот и Григорий Лепс. 20 лет от отдал сцене и теперь говорит, что устал и хочет отдохнуть. При этом он продюсирует дочку Еву и ее группу. Что-то не очень похоже, чтобы он думал о завершении карьеры! Все точки над «i» расставит «Светская хроника».

Григорий Лепс отдал сцене 20 лет и теперь говорит, что устал и хочет отдохнуть. Все точки над «i» расставит «Светская хроника» Фото: официальный Instagram Григория Лепса

Олечка… Да, это снова она. Олечка Бузова, наша прелесть. Вот она «рвет» Краснодарский край. Ее встречают овациями толпы фанатов. Оле даже пришлось залезть на автомобиль и исполнять свои хиты на нем! Но как же так получилось, что певица всего за два года попала в сонм суперзвезд? Разбираемся с этим.

Алла Борисовна снова «звенит»: ее отпуск в Прибалтике привлек внимание светских репортеров. Правда ли, что Пугачева решила стать блогером? Кроме этого, «Светская хроника» поговорит о любви со Стасом Пьехой. А любил ли кого-то этот сердцеед?

Ну и о звездах иностранных. Конечно, героем «Светской хроники» станет Квентин Тарантино. Его визит в столицу России спустя 15 лет — что это было? О новом фильме и планах режиссера — внятно и без недомолвок. Ну и личные трагедии Памелы Андерсон. Она по-прежнему грустна, ее внешность все больше поражает поклонников своей неестественностью, и что же на самом деле пошло не так в жизни самой сексуальной блондинки на планете?

Ну а напоследок — немного о двойниках звезд. Что творят фанаты, чтобы копировать своих кумиров и чем может навредить лицо как у звезды? Все это вы узнаете первыми — включив пятничный выпуск «Светской хроники» на Пятом канале 16 августа в 23:45.

Читайте также: Трагедия Фроси Бурлаковой

