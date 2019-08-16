«Светская хроника»: суд Бари Алибасова, невесты Киркорова и Пугачева в роли блогера
Уже сегодня вечером, 16 августа, «Светская хроника», что выходит на Пятом канале, грозит порвать эфир. Конечно, ее героем снова станет Алибасов — история с отравлением продолжается, он подал в суд на производителя чистящего средства, и «хронике» не терпится узнать, в какую же сумму оценил Бари Каримович сделанный им эффектный глоток! Ну а параллельно прокачают и другие новости: почему, например, дочь Лидии Шукшиной требует расторгнуть брак между Лидией и Бари и в чем именно обвиняют группу «На-На»?
Но не Алибасовым единым жив человек, даже если он и помешан на светских новостях! Вот, скажем, Филипп Киркоров. Что там у Короля с личной жизнью? Его уже не раз видели с эффектными спутницами. Иногда это артистки отечественного шоу-бизнеса, порой — неизвестные девушки. А некоторые даже начали предлагать свою кандидатуру на роль невесты короля эстрады! Найдет ли среди них Киркоров свою «единственную и неповторимую»? И готов ли он начать новые отношения?
Ну а вот и Григорий Лепс. 20 лет от отдал сцене и теперь говорит, что устал и хочет отдохнуть. При этом он продюсирует дочку Еву и ее группу. Что-то не очень похоже, чтобы он думал о завершении карьеры! Все точки над «i» расставит «Светская хроника».
Олечка… Да, это снова она. Олечка Бузова, наша прелесть. Вот она «рвет» Краснодарский край. Ее встречают овациями толпы фанатов. Оле даже пришлось залезть на автомобиль и исполнять свои хиты на нем! Но как же так получилось, что певица всего за два года попала в сонм суперзвезд? Разбираемся с этим.
Алла Борисовна снова «звенит»: ее отпуск в Прибалтике привлек внимание светских репортеров. Правда ли, что Пугачева решила стать блогером? Кроме этого, «Светская хроника» поговорит о любви со Стасом Пьехой. А любил ли кого-то этот сердцеед?
Ну и о звездах иностранных. Конечно, героем «Светской хроники» станет Квентин Тарантино. Его визит в столицу России спустя 15 лет — что это было? О новом фильме и планах режиссера — внятно и без недомолвок. Ну и личные трагедии Памелы Андерсон. Она по-прежнему грустна, ее внешность все больше поражает поклонников своей неестественностью, и что же на самом деле пошло не так в жизни самой сексуальной блондинки на планете?
Ну а напоследок — немного о двойниках звезд. Что творят фанаты, чтобы копировать своих кумиров и чем может навредить лицо как у звезды? Все это вы узнаете первыми — включив пятничный выпуск «Светской хроники» на Пятом канале 16 августа в 23:45.
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