Пригожин пообещал помочь Эрику Робертсу с получением гражданства РФ
Продюсер Иосиф Пригожин пообещал помочь голливудскому актеру Эрику Робертсу с получением гражданства РФ.
— Мы готовы способствовать тому, чтобы Эрик Робертс как можно скорее получил российское гражданство. Если надо, напишем прошение президенту, — отметил Пригожин в комментарии ФАН.
Он подчеркнул, что его всегда радует, когда такие знаменитые и талантливые люди изъявляют желание стать гражданами России.
Актер Эрик Робертс стал почетным гостем международного турнира по боевому самбо «Платформа S-70», который проходит в эти дни в Сочи. В ходе беседы с журналистами он отметил, что хотел бы получить второе гражданство — российское.
Эрик Робертс получил мировую известность после съемок в фильмах «Поезд-беглец», «Лучшие из лучших», «Одиссей», «Анатомия страсти», «Герои».
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