Иван Затевахин объяснил, как не допустить повторения инцидента с А321
Кандидат биологических наук, ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин объяснил, как не допустить повторения инцидента с А321, совершившего жесткую посадку из-за столкновения со стаей птиц.
Он отмечает, что необходим закон, запрещающий устраивать свалки неподалеку от аэропортов. Затевахин пояснил, что скопление чаек наблюдается в местах, где выбрасывается большое количество пищевых отходов.
По словам телеведущего, чаек сложнее отпугнуть, чем других птиц.
— В некоторых странах собак используют, которые специально гоняют чаек. Они только сядут - собаку спускают, она их спугивает, — пояснил он в комментарии «Царьграду» .
Напомним, что самолет А321, совершавший рейс по маршруту Москва-Симферополь, 15 августа совершил жесткую посадку на кукурузном поле. Воздушное судно столкнулось со стаей чаек через несколько минут после вылета, у самолета отказали оба двигателя, передает издание «Невские новости».
В результате инцидента никто из находящихся на борту 233 человек не погиб. Более 70 человек получили небольшие травмы и ушибы.
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