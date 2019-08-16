Зачем Трамп хочет купить Гренландию...

Нет, это не шутка. Президент США вообще не шутник. Он — дальновидный бизнесмен.

Поэтому, по данным СМИ, уже «закидывает удочки» Дании — владелице этого огромного острова — на предмет его покупки. Ведь у Дании, говорят, с Гренландией проблемы — ее трудно содержать.

О покупке северных территорий Вашингтон задумывается давно. Первые переговоры шли еще в далеком 1867-м: тогда США купили у царской России Аляску. К идее приобретения Гренландии вернулись после Второй мировой, когда Гарри Трумэн предлагал за остров 100 млн долларов. Но Копенгаген отказался. И вот, похоже, будет новое предложение. Зачем?

Политологи говорят, мол, Трамп хочет изменить баланс влияния в Арктике, где сильны позиции России. Возможно, в Гренландии разместят военные базы. Но мне кажется, что дело все-таки в экономике. Ведь Трамп, повторю, смелый и успешный предприниматель. И он знает, что на Аляске, купленной полтора века назад, Америка здорово заработала. Там нашли очень приличные запасы золота. Плюс серебро, медь, олово и каменный уголь, который уже начинают добывать. А есть еще древесина, пушнина, рыба, морепродукты.

В общем, богатый край. Гренландия, конечно, победнее. Но у нее есть ресурс, который очень скоро станет дороже нефти. А именно — вода. Точнее — ледники, которые легко превратить в пресную воду. Дело в том, что сегодня уже каждый пятый человек на планете испытывает нехватку пресной питьевой воды. И ситуация усугубляется. Ведь растет урбанизация и само население, увеличивается промышленное и сельскохозяйственное потребление воды. А с другой стороны — глобальное потепление, которое ведет к опустыниванию земель. Не надо забывать, что и существующие источники пресной питьевой воды человечество активно загаживает…

Трамп не зря нацелился на Гренландию Фото: twitter.com/realDonaldTrump/status/1001961235838103552

А гренландские ледники между тем даже топить не нужно. Они сами тают — только канистры подставляй и набирай воду. Сейчас, возможно, эти рассуждения выглядят бредом, но, как уверяют эксперты, уже через 20–30 лет в мире начнутся довольно масштабные войны за воду. Ведь без нефти человечество обойтись уже может, а без пресной воды — нет. В общем, американцы, на мой взгляд, все очень правильно делают. Они начали продавать свои запасы нефти и газа, хотя раньше углеводороды считались сырьем стратегическим и их планировалось оставить для будущих поколений.

Теперь, когда человечество знает, чем нефть и газ заменить, ушлые янки от этого актива срочно избавляются. А новый, водный, как раз хотят приобрести. Так что все очень логично.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»