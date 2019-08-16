Бортпроводник аварийного А321 рассказал, как руководил эвакуацией пассажиров

Старший бортпроводник самолета А321 Дмитрий Ивлицкий подробно рассказал о процессе эвакуации пассажиров после экстренной посадки в Подмосковье. Деталями произошедшего он поделился в пятницу, 16 августа, в разговоре с РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как член экипажа направляет пассажиров к оживленной автотрассе, откуда их потом забрали на автобусах и отвезли к аэропорту Жуковский.

По словам Ивлицкого, когда он вышел, люди гуляли в кукурузном поле, где приземлился борт. Он призвал их быстрее удаляться от лайнера, но пассажиры не знали, куда именно идти.

— Смотрю — слева кукурузное поле, справа — кукурузное поле, куда ориентироваться? На солнце! — вспоминает член экипажа.

Он также отметил, что работает в авиаотрасли уже пять лет. Три из них — в качестве старшего бортпроводника. Рейс от 15 августа стал для него первым в новой команде, но это не помешало им сработать оперативно в условиях ЧС, поскольку экипаж регулярно готовили к подобным инцидентам.

— Нас постоянно, ежедневно, можно сказать, готовят. Все отрабатываем: (приземление) на воду, на сушу, разгерметизацию — все отрабатываем, — подчеркнул Ивлицкий.

Ранее сообщалось о том, что экипаж самолета А321 премируют.

Напомним, что в четверг утром, 15 августа, вышеуказанный лайнер компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского (Подмосковье). В результате пострадали 76 человек, из которых 19 детей. В основном у них ушибы и ссадины. Всего на борту было 226 пассажиров.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил слаженную работу членов экипажа и заявил, что их профессионализм позволил предотвратить катастрофу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал пилотов героями.

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