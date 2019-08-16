Принцесса Нидерландов скончалась после продолжительной болезни
Принцесса Нидерландов Кристина скончалась 16 августа в Гааге. Ей был 71 год. В течение нескольких лет она страдала от рака костей.
О смерти члена королевской семьи оповестили представители Информационной службы Правительства государства. Сообщение было распространено от имени родственников принцессы.
- Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети, Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей, - передает ТАСС слова членов королевской семьи.
Известно, что Кристина была самым непубличным представителем династии. Она отказалась от притязаний на трон в совсем молодом возрасте. Принцесса была единожды замужем, в браке появились на свет трое детей.
Церемония прощания с Кристиной пройдет в закрытом формате на территории дворца Нордейнде.