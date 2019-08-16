Авиакомпания «Победа» подтвердила попадание птицы в двигатель самолета
Авиакомпания «Победа» подтвердила попадание птицы в двигатель самолета, следовавшего из Минеральных Вод в Москву.
В компании перевозчика сообщили, что воздушное судно не повреждено. Самолет вылетел в Москву. Задержка рейса составила более пяти часов, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что отправление самолета авиакомпании «Победа» из Минеральных Вод в Москву задержали из-за необходимости проверить один из двигателей воздушного судна.
Напомним, что 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс № 178 по маршруту Москва — Симферополь. Члены экипажа были вынуждены совершить аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель самолета попала чайка. На борту находились 226 человек, включая семь членов экипажа.
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