Сергей Собянин: Электронные медкарты станут помощниками врачей и пациентов
Мэр Москвы Сергей Собянин 16 августа посетил диагностический клинический центр № 1. Это одно из крупнейших амбулаторных учреждений, находящихся на юго-западе города.
В центре есть лаборатория, а в ней — несколько отделов. Один из них проводит высокотехнологичные, редкие и дорогостоящие исследования. Пробирки сюда поступают из многих медицинских учреждений столицы.
— Наша лаборатория проводит все исследования, которые доступны по программе госгарантии, — рассказала заведующая отделом лабораторной диагностики Оксана Ефимушкина.
Недавно в центре провели модернизацию, в том числе в данной лаборатории. Теперь, по словам Ефимушкиной, там самое современное оборудование.
— У нас есть даже уникальная профилированная система биохимических и иммунохимических исследований, на которой установлено 4 биохимических анализатора, 6 иммунохимических анализаторов и 2 сортировщика на загрузку и выгрузку пробирок, — пояснила она.
Система распределяет пробирки по анализаторам, что существенно снижает трудозатраты.
— Сотрудники занимаются в основном обслуживанием анализаторов, контролем качества и отсматривают правильность выполнения исследования, — добавила Оксана Ефимушкина.
Каждый день в лабораторию центра поступают около 16 тысяч образцов. Ежедневно выполняются около 64 тысяч исследований, ведь одну пробирку можно использовать для определения нескольких показателей.
Сергей Собянин отметил, что столичные власти продолжают работу по усовершенствованию амбулаторного звена.
— Как я и говорил ранее, мы провели ревизию всей материальной базы наших поликлиник — как центральных отделений, так и филиалов, — рассказал он.
В ходе ревизии были определены объекты, которым требуются ремонт, реконструкция или модернизация. В итоге таких зданий было выявлено 135.
— Это почти треть всей амбулаторной сети, — отметил мэр столицы.
Для этих объектов уже определили техническое задание, объем закупок необходимого медицинского оборудования и приступили к проектированию.
— Со следующего года большими блоками по 30–50 поликлиник будем проводить ремонт. Это сложная задача, которая требует от руководителей поликлиник максимального внимания к этим процессам, — пояснил Сергей Собянин, добавив, что очень важно одновременно с модернизацией не прерывать технологический процесс, прием пациентов.
Глава города напомнил, что параллельно ведется работа по информатизации поликлинического звена и стационаров, чтобы они работали как единое целое.
— В электронные карты пациентов сегодня уже загружаются и рентгеновские снимки, и лабораторные исследования, — рассказал Сергей Собянин.
В 2020 году электронные медкарты станут полноценными помощниками для врачей и пациентов.
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