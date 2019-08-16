Сергей Собянин: Электронные медкарты станут помощниками врачей и пациентов

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 августа посетил диагностический клинический центр № 1. Это одно из крупнейших амбулаторных учреждений, находящихся на юго-западе города.

В центре есть лаборатория, а в ней — несколько отделов. Один из них проводит высокотехнологичные, редкие и дорогостоящие исследования. Пробирки сюда поступают из многих медицинских учреждений столицы.

— Наша лаборатория проводит все исследования, которые доступны по программе госгарантии, — рассказала заведующая отделом лабораторной диагностики Оксана Ефимушкина.

Недавно в центре провели модернизацию, в том числе в данной лаборатории. Теперь, по словам Ефимушкиной, там самое современное оборудование.

— У нас есть даже уникальная профилированная система биохимических и иммунохимических исследований, на которой установлено 4 биохимических анализатора, 6 иммунохимических анализаторов и 2 сортировщика на загрузку и выгрузку пробирок, — пояснила она.

Система распределяет пробирки по анализаторам, что существенно снижает трудозатраты.



— Сотрудники занимаются в основном обслуживанием анализаторов, контролем качества и отсматривают правильность выполнения исследования, — добавила Оксана Ефимушкина.

Каждый день в лабораторию центра поступают около 16 тысяч образцов. Ежедневно выполняются около 64 тысяч исследований, ведь одну пробирку можно использовать для определения нескольких показателей.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин отметил, что столичные власти продолжают работу по усовершенствованию амбулаторного звена.



— Как я и говорил ранее, мы провели ревизию всей материальной базы наших поликлиник — как центральных отделений, так и филиалов, — рассказал он.

В ходе ревизии были определены объекты, которым требуются ремонт, реконструкция или модернизация. В итоге таких зданий было выявлено 135.



— Это почти треть всей амбулаторной сети, — отметил мэр столицы.

Для этих объектов уже определили техническое задание, объем закупок необходимого медицинского оборудования и приступили к проектированию.



— Со следующего года большими блоками по 30–50 поликлиник будем проводить ремонт. Это сложная задача, которая требует от руководителей поликлиник максимального внимания к этим процессам, — пояснил Сергей Собянин, добавив, что очень важно одновременно с модернизацией не прерывать технологический процесс, прием пациентов.

Глава города напомнил, что параллельно ведется работа по информатизации поликлинического звена и стационаров, чтобы они работали как единое целое.



— В электронные карты пациентов сегодня уже загружаются и рентгеновские снимки, и лабораторные исследования, — рассказал Сергей Собянин.

В 2020 году электронные медкарты станут полноценными помощниками для врачей и пациентов.

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