Елена Малышева объяснила изменения в питании россиян
Телеведущая Елена Малышева в комментарии RNS назвала причины изменения рациона питания россиян в последние годы.
Росстат 16 августа сообщил, что жители РФ за последние 40 лет стали потреблять меньше картофеля, хлебных продуктов, молока и молочных продуктов, а отдают предпочтение фруктам, ягодам, овощам.
Елена Малышева считает, что рацион питания россиян изменился из-за повышения уровня жизни и образованности людей. По ее словам, в настоящее время идея здорового образа жизни стала трендом эпохи.
Малышева также отметила, что многие пришли к пониманию того, что в большинстве случаев здоровый образ жизни дешевле нездорового. Так, например, многие могут сэкономить, отказавшись от курения и алкогольных напитков.
Согласно данным Росстата, потребление картофеля снизилось со 110 килограмм в 1980 году до 59 килограмм в 2018 году, передает Nation News.
Потребление фруктов выросло с 35 килограмм до 74. Также россияне стали есть больше овощей, показатель возрос до 100 килограмм вместо 90.
Читайте также: Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья