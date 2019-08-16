Эксперт рассказал, почему в СССР любили французское кино
Киновед, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института киноискусства Сергей Каптерев в интервью МИР 24 рассказал, почему в СССР любили смотреть французское кино.
Эксперт отметил, что Франция считалась одной из наиболее близких нам стран капиталистического мира. Французские фильмы охотно закупали для проката в СССР, и публика охотно их смотрела.
Кроме того, советским жителям был близок французский юмор.
— Там показывались легкие ситуации, юмор, связанный с личными отношениями – все то, что у нас культурно связывалось с Францией, с водевилем. У них были замечательные комики – Пьер Этекс, Фернандель, Бурвиль, Луи де Фюнес, — отметил Сергей Каптерев.
По словам киноведа, наибольшей популярностью французское кино в СССР пользовалось в 50-х и 60-х годах.
Источник: mir24.tv
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