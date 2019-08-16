Мосгорсуд признал законным продление ареста украинским морякам
Мосгорсуд признал законным продление ареста пятерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.
Согласно приговору суда, Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов и Андрей Шевченко останутся в СИЗО до 24 октября. Они обвиняются в незаконном пересечении границы России. Фигурантам уголовного дела грозит до четырех лет лишения свободы, передает РИА Новости.
Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в Керченском проливе. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией и отметил, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили операцией.
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