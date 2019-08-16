Когда соцсети превратятся в кладбища

Среди десятков виртуальных «друзей», большинство из которых я вовсе не знаю, попадаются странички тех, с кем уже точно никогда не познакомиться в реальности.

Это — умершие люди. Их аккаунты тем не менее продолжают существовать. Они живут какой-то своей, особенной, жизнью. Близкие и друзья оставляют там свои соболезнования и воспоминания. Выкладывают какие-то фотографии, пишут последнее «прости».

Мне страшно все это читать. Наверное, потому, что принять очень тяжело то, что вот был человек, постил всякое, котиков и шутки, а может, серьезные философские статьи, а может, на вышедшие фильмы рецензии. Жил. Пульсировал. И вдруг ничего не осталось, только вот эта виртуальная страница. Какая-то полужизнь-полунебытие.

А выбросить из «друзей» тоже как-то... неэтично, что ли.

Сейчас таких «мертвых душ» относительно немного. Но что поделаешь, годы идут, время никого не щадит. Люди уходят. Аккаунты остаются.

Специалисты говорят, что в том же «Фейсбуке» через 50 лет «мертвеньких» станет пять миллиардов — больше, чем живых.

Человек умирает, а аккаунт остается Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

А сейчас, оказывается, есть даже любители «виртуальных кладбищ». Они объединяются в группы. В соцсети «ВКонтакте», например, есть группа «Мертвые страницы» — подписчиков там до четырехсот тысяч, кстати. Они обсуждают умерших, тех, с кем уже не познакомиться. Причину смерти, их внешность... Высказывают соболезнования. Отслеживают «пополнение» новеньких свежепреставленных.

Ужас, зачем им это? Ну ладно, хранить еще память о хоть отдаленно знакомом. Но изучать смерти незнакомых людей? Наверное, какая-то сублимация, приучение себя — подсознательно — к мысли о том, что все мы не вечны.

— А я думаю, это хорошо. Память... — задумчиво сказал мой коллега. — Тем более бумажные фотографии сейчас уже мало кто печатает. А тут как бы память потомкам.

Ну, в общем-то, может, он и прав.

Какой-нибудь мой неведомый правнук зайдет когда-нибудь на мою страничку и посмотрит, чем жила бабуля полвека назад. Как одевалась, что читала, какие цветы выращивала. Какие грибы собирала. Чем, так сказать, дышала...

Все — и фотографии, и поездки, и «умные мысли», вроде дневника, в одном месте. В виртуальном пространстве.

Можно даже написать ей что-нибудь. Вдруг откуда-нибудь из ноосферы прочитает?

Так что думайте уже сегодня, прежде чем опубликовать какую-нибудь глупость. Вполне вероятно, она вас переживет и по ней потом будут судить о вашем интеллекте.

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