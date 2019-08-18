Лишняя таблетка

Продажи лекарств снизились впервые с 2015 года, с тех пор наш фармацевтический рынок непрерывно рос. Первая реакция: ужас-ужас, люди вынуждены экономить на собственном здоровье!

Конечно, проблема доступности препаратов, особенно дорогих, существует. Но на складывающуюся ситуацию можно взглянуть и с другой стороны. Мы и так покупаем и пьем слишком много, катастрофически много лекарств.

Вызванный на дом врач часто просит показать коробку с таблетками: домашняя аптечка (а порой и целая аптека!) есть почти в каждой семье. Покопавшись, в ней можно найти средства от всех болезней. Вот эту пилюлю когда-то назначил один доктор, эту — другой, а вот эти порошки посоветовали друзья. Ненужные больному препараты активно навязывают в аптеках, предлагая попробовать новинки. И телевидение тоже старается. В каждой рекламной паузе обязательно находится место для лекарств. И люди все это берут, чаще всего без особой необходимости. А взял — надо пить: не пропадать же добру!

Ну а львиная доля ответственности лежит, конечно же, на здравоохранении. Население стареет, у многих целый букет проблем: диабет, давление, холестерин. Обычно стандарты лечения и клинические рекомендации только по одной патологии предусматривают назначение сразу нескольких препаратов. Если болезней несколько — лист назначений неудержимо и неконтролируемо растет. Не все врачи дотошно выясняют, что больной принимает постоянно. И еще реже интересуются, что посоветовали их коллеги. И наконец, во избежание конфликта врачи часто идут на поводу у больных, которые просят и иммунитет поддержать, и сердцу помочь, и печени… Заметьте, что ряд препаратов и так представляют собой комбинацию нескольких активных веществ. В каплях от насморка, скажем, есть и сосудосуживающий компонент, и противоаллергический, и обезболивающий…

Перебор с лекарствами давно стал серьезной общемировой проблемой. В Шотландии каждый пятый больной принимает пять и более препаратов, каждый двадцатый — десять и более. В Израиле и Швейцарии обеспокоены чрезмерным потреблением антибиотиков и антидепрессантов. Английские врачи, как выяснилось, в 30 процентах случаев не учитывают взаимодействия большого количества препаратов. В России эти вопросы всерьез не изучали, отечественной статистики нет. Но нет и сомнений в том, что у нас дела обстоят ничуть не лучше.

Доказано: при грамотном сочетании пяти препаратов вероятность побочных реакций составляет 5 процентов. А уже шестое, даже по всем правилам назначенное средство резко увеличивает опасность «побочки» до 25 процентов. При одновременном приеме десяти лекарств осложнения неизбежны, причем серьезные, опасные для жизни — вроде аритмий и кровотечений. И это тот самый случай, когда вред от лечения превышает пользу. Из-за осложнений, вызванных неконтролируемым взаимодействием препаратов, в мире каждый год умирают сотни тысяч людей.

Наше министерство здравоохранения пытается наладить контроль. По ведомственным приказам при назначении пяти и более препаратов лечащий врач должен согласовать лечение с заведующим отделением или клиническим фармакологом. Только приказы эти остаются на бумаге — ими пренебрегают из-за высокой нагрузки на врачей. Да и клинических фармакологов в обычной поликлинике редко встретишь.

Так что реальные экономические трудности могут принести определенную пользу. И врачам, и больным не мешает задуматься, так ли уж необходимо глотать лекарства горстями. И стоит ли запасаться впрок все новыми таблетками. На здоровье, конечно, лучше не экономить. Но и лишние траты тоже бывают вредны.

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