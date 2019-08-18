Составлен рейтинг смартфонов с уникальными функциями
Эксперты составили рейтинг смартфонов, способных порадовать своих владельцев уникальными возможностями.
Первое место занял Samsung Galaxy Note 10+, которым можно управлять просто водя рукой по воздуху. Такая функция связана со стилусом S Pen.
Motorola One Action обеспечивает качественную съемку фотографий и видеороликов, даже если оператор или фотограф находятся в движении. Asus ZenFone 6 оснащен откидной камерой. Она является сразу и основной, и фронтальной. Такая функция обеспечивает гаджету безрамочный дисплей.
Замыкают топ-5 iPhone XR и Huawei P30 Pro. Первый смартфон порадует хозяина уникальной особенностью в виде Face ID, а второй выделяется хорошим зумом и способностью делать снимки в высоком качестве, сообщает сайт «Актуальные новости».
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