Эксперты прокомментировали предложение Минздрава проверять сотрудников на алкотестерах

Министерство здравоохранения России подготовило корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих», в рамках которых дало рекомендации руководителям по борьбе со злоупотреблением алкоголем на местах. Для сокращения количества несчастных случаев на производстве, сопряженных со спиртным, ведомство предложило проверять сотрудников на содержание спиртного в организме при помощи алкотестеров.

Психотерапевт, нарколог Игорь Лазарев рассказал «Вечерней Москве», что ответственные работодатели заключают договоры с наркологическими клиниками, так как «пьяная» травма на производстве — серьезная история. В этом предложении Минздрава есть здравомыслие, хотя, конечно, могут быть и перегибы.

— Сейчас есть предприятия, где стоят алкорамки, которые реагируют на пары алкоголя. Если у человека похмелье или он выпил недавно, то рамка его на работу не пускает. Это особенно актуально на травмоопасных предприятиях. Важно выявлять алкогольную и наркотическую зависимость сотрудников не для того, чтобы просто от них избавиться. Тут нужно оказать помощь. И если компания обязывает работников проходить тесты на опьянение, то правильно было бы и оплатить им лечение в случае обнаружения зависимости, — объяснил Лазарев.

Что касается перегибов, то если выпить литр кваса залпом, то алкотестер отреагирует, но через 15 минут все это уже выветрится и будут нулевые показатели алкогольных паров, сказал Лазарев. А на сигареты эти устройства не реагируют вообще.

— Тем не менее это тестирование должно носить добровольный характер. Некоторые пациенты пытаются обмануть такие механизмы, выпив с похмелья молока, по их словам, это работает. Скорее всего, люди будут искать лазейки, чтобы обойти контроль. Надо выявлять не столько факт опьянения, сколько зависимость в целом, помогать человеку, — подчеркнул эксперт.

Руководитель службы исследований сервиса HeadHunter Мария Игнатова заявила, что исследований на такую тему еще не проводили, так как не было потребности подобную инициативу обсуждать с работниками и руководителями.

— С точки зрения здравого смысла странно, если сотрудник будет приходить на службу в нетрезвом состоянии, особенно если это рискованное производство, — сказала Игнатова.

По ее словам, российские работники достаточно здраво подходят к своему труду. Случаев явных нарушений в компаниях достаточно немного, если говорить о появлении в офисе в нетрезвом состоянии.

— Как правило, такое поведение карается выговором, и увольнение следует после трех записей в трудовой. Интересно понять, почему такое предложение выдвинули, так как мы не слышали ни от работников, ни от работодателей информации о повальном пьянстве. Вероятно, подобных случаев стало больше, иначе бы Минздрав не озаботился проблемой. По-хорошему, работодателю в такой ситуации надо выяснить причину неприемлемого поведения сотрудника. Может, проблемы в семье, тогда ему нужно помочь. А если так проявляется неуважение к коллегам, то это совсем другая история. Советую начальникам не сразу рубить с плеча, а сначала выяснить, что довело человека до такой жизни, — сказала собеседница «Вечерней Москвы».

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