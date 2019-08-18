Многодетная семья актеров рассказала о своей жизни

Николай и Наталья познакомились в Театре на Покровке.

— Впервые я увидел потрет Наташи в фойе театра, — вспоминает он. — Про себя тогда сказал: «Это моя будущая жена». Влюбился в нее с первого взгляда.

В тот день Николай пришел в театр на показ и прошел его успешно. Его приняли на работу. А вскоре он получил роль в спектакле, в котором играла Наталья. К слову, зрители знают ее под фамилией Фенкина.

— Много лет в афишах и титрах я была под этой фамилией, поэтому и после замужества решила оставить все как есть, — поясняет она.



Маленькие артисты

Довольно быстро между будущими супругами пробежала искра. Поженились Ширяевы спустя полтора года. А вот за большим количеством детей пара никогда не гналась: просто, когда Наталья забеременела, вопрос о том, оставлять или нет, вообще не стоял.

— Конечно, да, я счастлив быть многодетным отцом, — поделился Николай.

Супруги растят трех мальчиков и двух девочек. Старший — 13-летний Артемий, но в семье его зовут просто Тема.

— Он у нас наблюдатель, мыслитель, любит очень историю, литературу, географию и астрономию, — рассказывает многодетная мама. — Если начал что-то исследовать, то будет делать это досконально и всегда доводит все до конца.

Вместе со своим братом Михаилом он ходит в Академию детского мюзикла при Театре оперетты. Там они занимаются актерским мастерством, вокалом, степом и играют в спектаклях. Как настоящие артисты.

— В этом году у Темы была главная роль. Он нас с мужем очень удивил, — говорит Наталья. — Своей уверенностью на сцене, тембром голоса.

А еще старший сын увлекается футболом. Он вратарь дворовой команды, которая трижды становилась чемпионом Таганского района.

11-летний Миша ходит в Музыкальную школу имени Шопена.

— Он достаточно на серьезном уровне занимается фортепиано, — рассказывает Наталья.

Кстати, и мама, и папа тоже в детстве ходили в музыкальную школу. А Николай окончил ее сразу по двум классам — фортепиано и труба.

Важно, что родители ни к чему детей не принуждают. На все занятия ребята ходят с большим удовольствием.

— А если вдруг надоест или перестанет нравиться, то заставлять не будем, — добавляет Николай.

5-летний Василий — самый активный в семье. Усидеть на одном месте не может ни секунды. То на голове постоит в прямом смысле этого слова, то попрыгает на диване.

С трех лет он снимается в сериале «Скорая помощь» в роли сына главного героя, которого играет Гоша Куценко.

— Он понравился своей непосредственностью в кадре, — рассказывает Наталья. — Это очень ценится.

И текст, которого было немало, он учил, получалось хорошо.



Не верили до последнего

Трехлетняя Лика была долгожданной девочкой в семье. После трех мальчишек пара уже и не надеялась.

— Когда пошли вместе на УЗИ, были уверены, что будет опять мальчик, — говорит Николай.

Но врач супругов сильно удивил и обрадовал.

Имя для первой девочки было предопределено. Она была названа в честь героини, которую Наталья 16 лет играла в театре. Роль Лики из пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» была визитной карточной актрисы.

— Именно этот спектакль был нашим первым совместным с Колей, — поясняет Наталья.

Никаких особых увлечений у Лики пока нет. Все как у обычных детей ее возраста. Единственное — мама с младшими занимается английским языком: учит слова, фразы.

— Возможно, отдадим Лику на танцы или гимнастику, — добавляем Наталья.



Помощники родителей

Кстати, абсолютно все дети в семье Ширяевых снимаются в рекламе, кино и сериалах. Даже полуторагодовалая Анечка. Ей было всего 11 месяцев, когда она впервые пришла на кастинг. Ее улыбка, пухленькие щечки и большие глаза покорили сердца продюсеров.

— Этот ролик показывали по всем федеральным каналам, — вспоминает многодетная мама. — Помню, нам все тогда звонили и говорили, что видели Анечку.

Деньги, которые зарабатывают дети, идут в семейный бюджет.

— Мы ребят ни в чем не ограничиваем, в принципе, покупаем им все, что нужно, — говорит Наталья.

Однажды, получив гонорар, Миша долго не знал, на что его потратить. «У меня все есть», — говорил он родителям. А потом семье неожиданно срочно понадобились деньги. И он, не задумываясь, помог родителям.

— Сам подошел и сказал, чтобы мы взяли его деньги, — добавляет Николай. — Мы были приятно удивлены.



Острый вопрос

Сейчас Наталья продолжает сниматься, много времени уделяет детям, а еще ведет блог о жизни семьи, детях и о своей профессии. Николай, помимо своей основной профессии актера (кстати, зрителю он знаком по роли молодого Меглина из сериала «Метод»), трудится в столичном метрополитене — в управлении по небилетным доходам.

— Я там совсем недавно, но мне очень нравится эта работа — интересная и важная для города, — говорит он.

Единственная, пожалуй, трудность у семьи — с жильем. Его приходится постоянно снимать.

— В этом году город выделил нам деньги взамен земельного участка, но их хватило лишь на «однушку», — поясняет глава семейства. — Нам же нужно больше места, чтобы разместить пятырех детей.

Положение спасают льготы и пособия, которые выделяют столичные власти. Например, бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки на оплату ЖКХ. Но Ширяевы верят, что в скором времени переезды с одной квартиры на другую прекратятся и большое семейство сможет обустраивать собственное жилье.

Читайте также: Москвичи Ксения и Михаил рассказали, как воспитывают семерых детей