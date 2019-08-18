Медики рассказали о противопоказаниях к употреблению чеснока
Врачи рассказали, что, несмотря на общеизвестную пользу чеснока и его антибактериальные свойства, некоторым людям он противопоказан.
Оказалось, что чеснок нельзя употреблять пациентам с проблемами печени или почек из-за высокого содержания в нем токсичных элементов, способных нарушить работу данных органов.
Нельзя есть чеснок при диарее, так как он может вызвать воспаление кишечника, раздражая его. Также противопоказаниями к употреблению чеснока являются заболевания глаз и низкое кровяное давление.
Не стоит есть чеснок перед операциями, ведь он разжижает кровь. А еще медики не рекомендуют его к употреблению беременным женщинам, людям с желчнокаменной болезнью и аритмией, сообщает «СтерлеГрад».
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