Закон не прощает даже малейших ошибок

— Татьяна Тимофеевна, расскажите, как проходил сбор подписей?

— Он проходил в несколько этапов. Первым и ключевым стал отбор и обучение волонтеров. Именно упор на обучение позволил избежать большого брака в работе. Требования закона очень жесткие. Даже подписи, собранные самыми опытными волонтерами, часто не проходили проверку в штабе. Мы были уверены, что все сданные в комиссию подписи — идеальные. Но все равно были отбракованные.

— Сколько человек работало в вашем штабе? Много ли вам понадобилось времени?

— Всего в сборе подписей было задействовано более 70 человек. В Очаково-Матвеевском, Солнцеве, Тропареве-Никулином работало пять стационарных пикетов, в их работе практически ежедневно я принимала участие сама. Для меня это был отличный опыт. Удалось пообщаться с сотнями людей.

— Проще собрать подписи, если плотно работать с населением?

— Я долгие годы работаю директором Научно-практического центра детской психоневрологии. За это время через нас прошли тысячи пациентов, жителей районов, которые вошли в округ, где я баллотируюсь. На следующий же день после того как я подала документы для регистрации, я получила сотни звонков. Вопрос один: «Татьяна Тимофеевна, всей семьей хотим поставить подписи в вашу поддержку, где это сделать?» Поэтому первая неделя была самой продуктивной в сборе подписей.

Это была напряженная работа. Так что тот факт, что моя деятельность связана с ежедневным общением с жителями районов, помощью им, конечно, оказало очень большое влияние на сбор подписей. Человеку, которого не знают, человеку, заявившему себя только накануне выборов, пришлось бы нелегко… Я бы даже сказала, что собрать подписи в такой ситуации было бы практически невозможно.

— Как вам удалось собрать нужное количество подписей?

— Наверное, повторюсь. Два главных секрета! Ежедневная помощь людям, жителям районов, с которыми я тесно связана на протяжении многих лет. И второй: профессиональная слаженная команда, которая работает на результат. Опытная и прекрасно обученная. Закон не прощает даже малейших ошибок, в этом я убедилась лично.

— Почему были случаи, когда у некоторых кандидатов находили подписи несуществующих людей?

— Тут все зависит от профессионализма и честности людей, которые занимаются сбором подписей. Когда на короткий период сбора подписей нанимаются люди, единственной целью которых является заработать побольше денег, велик риск стать жертвой любителей заработать на «рисовке». Здесь барьером для проходимцев должна стать команда кандидата — команда профессионалов, которая изучит каждую подпись под микроскопом. Видимо, такие люди тоже оказались в дефиците.

КСТАТИ

В столице подвели итоги регистрации кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы. Среди них 62 человека — самовыдвиженца. Каждый из них по действующему законодательству должен был предоставить три процента подписей.

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