Велопробег по местам боевой славы собрал больше сотни участников
Старт заезда прошел возле мемориала «Курская дуга».
Маршрут велопробега пролегал через город Фатеж, село Верхний Любаж, стелу «Ангел мира», мемориал «Тепловские высоты», поселок городского типа Поныри, поселок Золотухино и административный центр Золотухинского района, а также местечко Свобода. Финишировали участники путешествия в Курске.
— На пути следования состоялось возложение цветов к мемориальным объектам, — сообщили организаторы мероприятия. — А краеведы провели для участников краткие исторические экскурсии.
Всего в велопробеге приняли участие около 150 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Общая протяженность маршрута составила почти 189 километров.
Не отстает от патриотического воспитания горожан и столица. Так, в Музее Победы открыли светозвуковую инсталляцию «Дальневосточный финал», посвященную основным этапам Советско-японской войны. Кстати, руководство выставочной площадки уже объявило о готовности принять участие в акции «Ночь кино», которая пройдет в Москве 24 августа. В кинотеатре «Поклонка» пройдут показы как для детей, так и для взрослых.
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