От проекта до реализации. Учли все просьбы горожан

Сквер раскинулся около дома № 3 по улице Красный Казанец.

— С мая этого года рабочие трудились над созданием центра притяжения жителей района Вешняки, которые, в свою очередь, приняли непосредственное участие в благо устройстве, внеся свои предложения и замечания к проекту, — рассказал первый заместитель главы управы района Вешняки по вопросам ЖКХ и благоустройства Александр Котаев.

Теперь на территории обустроены современные детская и спортивная площадки.

Для малышей установили игровой комплекс «Корабль» с тремя горками и элементами для лазания, а на спортивной — целый комплекс тренажеров.

Также большое внимание специалисты уделили освещению и озеленению территории. Всего было высажено 54 дерева и более 780 кустарников.

А москвичи при разработке проекта обращали свое внимание на каждую деталь.

К примеру, решение об укладке цветной плитки было принято совместно с местными жителями. Но иногда возникали и споры.

— Мы встречались практически каждую неделю с жителями. Порой споры были достаточно жаркими. К примеру, во время благоустройства территории у пруда большой спор вызвало ограждение. Жители разделились на два лагеря. Одни говорили, что нужно высокое ограждение, другие выступали за низкое. В итоге мы смогли прийти к общему знаменателю. Ранее ограждение здесь не менялось несколько лет. Мы решили его установить исходя из вопроса безопасности, — пояснил Котаев.

Москвичи результатом работ остались довольны. Местная жительница Ольга Козек уверена: теперь отдыхающих у пруда станет больше.

— Я живу в этом районе уже 45 лет. Раньше эта территория была бесхозной, а теперь это совершенно другое пространство. Особенно радует то, что благоустроили территорию у пруда. Потому что это мое любимое место в нашем районе. Теперь тут можно гулять с детьми, кормить уточек и просто наслаждаться видами, — поделилась Ольга Козек.

Она добавила, что и сама принимала активное участие в обсуждении плана благо устройства.

— Это мой дом, мой район. Я не могла пройти мимо. Благодарна, что все рекомендации жителей учли. Особенно отрадно, что привели в порядок монумент «Доярка», — уточнила Ольга.

Эта статуя была создана заслуженным художником России, скульптором Иосифом Козловским в 1982 году. Специалисты ее отреставрировали и вернули монументу первоначальный вид.

— История у этой статуи достаточно интересная. Для того чтобы провести реставрационные работы, мы обратились к местной журналистке, которая многое знает про этот объект и помогла подготовить необходимые документы. Более того, она даже нашла супругу скульптора, благодаря которой удалось узнать историю создания этой статуи, — уточнил Александр Котаев.

Реставрация монумента продолжалась две недели. За это время специалисты сняли со статуи верхний слой краски и придали ей естественный вид.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Алешин, префект Восточного административного округа Москвы:

— В 2019 году в Восточном округе в рамках программы «Мой район» проводилось благоустройство 11 общественных пространств. Так, 16 августа открылось первое из них — зона отдыха у пруда на улице Красный Казанец. Эта территория является одним из основных мест отдыха жителей близлежащих домов и всего района Вешняки, поэтому было решено создать здесь максимально комфортную зону отдыха. Все работы проводились с учетом пожеланий жителей района.

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