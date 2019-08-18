Главный столичный парк молодеет день ото дня

Основные события по случаю дня рождения парка Горького развернулись на Фонтанной площади и Пушкинской набережной. Моросящий дождик не смог охладить энтузиазма горожан, которые с самого утра начали заполнять концертную площадку. Концерт с участием звезд российской эстрады и рок-музыкантов начался ровно в 13:00.

Вели концерт телеведущие Первого канала Тимур Соловьев и Светлана Зейналова, которые в перерывах между номерами приглашенных на мероприятие артистов рассказывали историю ЦПКиО имени Горького.

Первой поздравлять парк доверили певице Елке. Как выяснилось, она часто бывает в парке:

— Именно здесь меня можно встретить с бутербродом, если увидите, сделайте вид, что не узнали меня, потому что я тут правда отдыхаю. Именно сюда в час ночи я выхожу в спортивочках на пробежку, — поделилась Елка и спела про Париж и воздушный шар.

Затем ведущие устроили перекличку, попросив гостей праздника назвать города, из которых те приехали. Выяснилось, что парк, ставший таким родным и привычным для москвичей, является местом притяжения и культурной достопримечательностью для жителей всех регионов России. На призыв ведущих откликнулись туристы из Красноярска, Сочи, Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростовской области, Кузбасса, Калининграда, Казахстана, Азербайджана. Приз как самым далеко живущим достался жителям Владивостока, Находки и Петропавловска-Камчатского.

Одна из гостей праздника, жительница Горно-Алтайска Тусбанаш Темирова, в последний раз была в парке студенткой в 1986 году, когда училась на модельера в Московском индустриальном техникуме. А сегодня в парк пришла с внучкой Айлу, которая продолжила дело бабушки и поступила в РГУ имени А. Н. Косыгина на дизайнера.

— Нахожусь под большим впечатлением от парка, настолько здесь все изменилось. Как будто в другой стране побывала. За день все посмотреть невозможно, обязательно приду еще раз, — поделилась эмоциями жительница Республики Алтай.

Гостей парка продолжили радовать Диана Гурцкая, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Лолита, Ирина Дубцова, Т-Killah, Юлианна Караулова и, конечно, группа «Парк Горького». Лидер группы Алексей Белов вместе с рокершей Ольгой Кормухиной зажгли, спев вечно актуальное «Moscow Calling», «Politics of Love», а также песню Виктора Цоя «Группа крови». Закрывал концерт «король российской эстрады» Филипп Киркоров.

А еще парк Горького стал местом дислокации деятелей уличной культуры: в день рождения парка состоялось знаменательное событие — открытие скейт-парка Vans Off the Wall Skatepark.

Элементы парка сделаны по образу оригинальных бетонных пулов Калифорнии. Здесь будут проходить кинопоказы, лекции и концерты, погружающие всех желающих глубже в скейт-культуру.

Центральный парк культуры и отдыха открылся в августе 1928 года, а имя писателя Максима Горького получил в 1932 году. За это время ЦПКиО успел стать законодателем парковой моды столицы — именно на него ориентировались в своем преображении все остальные парки Москвы. Парк Горького стал одним из первых общественных мест в столице, в котором появились бесплатный беспроводной Интернет, круглосуточный коворкинг-центр, кинотеатр под открытым небом, пространство для открытых лекций — прототип лондонского Гайд-парка, шезлонги, уютные кафе, беговые дорожки и Музей современного искусства.

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