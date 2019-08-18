Донорская кровь поможет спасти пострадавших на дороге детей

Акцию организовал Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной. Девочке было семь лет, когда на перекрестке ее сбил милиционер на служебной машине. С тяжелейшими травмами два месяца Наташа лежала в больнице, ей постоянно требовалась донорская кровь. Все знакомые, родные и близкие сдавали, но чуда не произошло. Наташи не стало летом 1997 года.

— Сегодня бы Наташе исполнилось 30 лет. Девять лет назад, ко дню ее рождения, я открыла фонд в память о всех детях, пострадавших в ДТП, — рассказала Оксана Едыкина, родная сестра Наташи.

— Список противопоказаний для донорства очень большой, каждый донор — на вес золота. Именно поэтому я через фонд активизирую людей на донорство, — сказала Оксана.

Одним из таких доноров стал тренер по бегу Андрей Кузнецов. Про акцию он узнал, случайно наткнувшись на объявление. Ни колеблясь ни минуты, он решил принять в ней участие: Андрей вот уже два года сдает кровь и понимает, как важна помощь добровольцев.

— Мой белок никому не подходит, а вот тромбоциты врачи очень хвалят, — сказал он.

Скоро тренер станет почетным донором Москвы.

По словам Оксаны Едыкиной, самые активные доноры — сотрудники ГИБДД. Люди, которые регулярно сталкиваются с ДТП и их последствиями, лучше других понимают, что вовремя перелитая кровь может спасти чью-то жизнь. Вот и на этот раз в больнице было много людей в форме дорожных постовых, готовых помочь пострадавшим на дороге ребятам.

СПРАВКА

Стать донором может практически любой совершеннолетний здоровый гражданин России, но есть ряд противопоказаний. Так, при весе менее 50 килограммов к донации вас не допустят. Отводом от донорства, независимо от давности заболевания и результатов лечения, станут некоторые инфекционные и паразитарные заболевания. Полный список можно узнать на сайте Центра крови ФМБА России.

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