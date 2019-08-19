Депздрав рассказал, как пить яблочный сок без вреда для здоровья

Главный внештатный специалист-диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как пить яблочный сок без вреда для здоровья.

Она объяснила, что сок может существенно повысить уровень глюкозы в крови. По этой причине его лучше пить в первой половине дня. Дело в том, что органические кислоты могут оказывать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт. В связи с этим употреблять его натощак вредно. В крайнем случае его необходимо разбавить водой.

Помимо прочего, высокая кислотность напитка также может плохо сказываться на состоянии зубной эмали, потому рекомендуется пить сок через трубочку. Кроме того, употреблять напиток лучше сразу после приготовления. В противном случае он быстро окислится и потеряет большую часть своих полезных качеств.

Тем не менее если учитывать все правила употребления свежевыжатого яблочного сока, он окажет благоприятное воздействие на самочувствие, улучшит общее состояние организма, обмен веществ, а также «приведет в порядок» работу желудочно-кишечного тракта. А вот пакетированный сок имеет меньше полезных свойств и содержит много сахара, заявила Стародубова.

Также она отметила, что в неделю рекомендуется выпивать не более трех стаканов свежевыжатого яблочного сока. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта употребления этого напитка нужно избегать, пишет агентство городских новостей «Москва».

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