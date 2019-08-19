Видео учебного боя в ближнем космосе появилось в Сети
В Сети появилась видеозапись учебного боя в ближнем космосе с участием российских истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
На кадрах видны элементы перехвата. В роли нарушителя воздушного пространства России выступил один из МиГ-31БМ. Перед истребителем была поставлена следующая задача: он должен был пройти установленный рубеж и впоследствии скрыться от преследования.
В пресс-службе ВВО по тихоокеанскому флоту рассказали, что на перехват подняли другой самолет.
— Полет осуществлялся на скорости 2500 километра в час и проходил на высоте более 20 километров, — передает сообщение телеканал «Звезда».
Добавим, что экипаж вел поиск условного противника без привлечения наземных средство ПВО.
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