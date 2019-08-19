Мобильное приложение для построения маршрутов появится в Подмосковье
Мобильное приложение для создания подмосковных маршрутов появится в Подмосковье в 2020 году, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
— В настоящее время мобильное приложение находится в стадии тестирования. Приложение разрабатывается в рамках действия региональной навигационно-информационной системы, — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что с помощью мобильного сервиса жители и гости Московской области смогут строить транспортные маршруты. Помимо этого приложение будет удобным и для льготных категорий граждан. В нем будет учтена социальная карта, а также программа сможет прогнозировать прибытие автобусов на остановку и следить за расписанием. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что после обновления парковочного мобильного приложения у жителей столицы появилась возможность самостоятельно исправлять ошибки, совершенные при оплате парковки.
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