Московский полумарафон собрал участников со всего мира
По словам организатора мероприятия Дмитрия Трофимова, в этом году забег, который стал репетицией перед сентябрьским Московским марафоном, посвятили олимпийскому комплексу «Лужники».
— С каждым годом к нашим спортивным пробежкам присоединяется все больше людей. Приезжают со всех городов РФ и зарубежья, — отмечает он. — Особо радует, что интерес проявляют представители власти и селебрити.
По словам Трофимова, музыкант Сергей Шнуров и певец Родион Газманов уже не первый год становятся участниками забега.
Дождь в лицо, до финиша еще далеко, но внутри запал пока есть — так описывает свое состояние во время бега москвичка Наталья Сафонова.
Девушка признается, что впервые принимает участие в этом спортивном мероприятии.
— Теперь планирую поехать на подобный марафон в Санкт-Петербург, — поделилась Наталья.
Первым к финишу среди мужчин прибежал Дмитрий Сафронов. Его время — 1 час шесть минут 27 секунд. Вторым стал Сергей Конякин с результатом 1 час 10 минут 44 секунды. Следом за ним идет Борис Захаров, показавший результат 1 час 11 минут 38 секунд. Среди дам победу одержала Елена Седова с результатом 1 час 18 минут 22 секунды. Юлии Конякиной потребовался 1 час 19 минут 41 секунда, чтобы стать второй. Наталья Захарова с результатом 1 час 22 минуты 38 секунд закрыла тройку победителей.
Всего до финиша в этом году добежали 5241 человек. Самому старшему из участников полумарафона — 84 года, а самому младшему — 18.
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