Константин Богомолов заявил, что не держит обиды на Максима Виторгана

Режиссер Константин Богомолов, вспомнив о своей драке с актером Максимом Виторганом, произошедшей в январе 2019 года, сказал, что не держит обиды на оппонента.

— Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться, — заявил Богомолов.

Он добавил, что история до сих пор непонятна для него. Напомним, что Максим Виторган и Константин Богомолов подрались из-за телеведущей Ксении Собчак, на которой был женат Виторган. Тогда появились слухи о только что вспыхнувшем между ней и режиссером романе.

Богомолов в интервью ТАСС признался, что не умеет драться и надеется, что не научится. Если случается конфликт, режиссер может повысить голос и даже нецензурно выразиться, но всегда быстро извиняется за подобное поведение.

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