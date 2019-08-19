Депутат считает оправданным ограничение использования телефонов в школах
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил в комментарии Nation News, что существует проблема использования мобильных телефонов в школах, и разумное ограничение пойдет только на пользу.
Минпросвещения 19 августа рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов для увеличения эффективности образовательного процесса.
Депутат напомнил, что во Франции полностью запрещено использование телефонов в учебных заведениях. Он отметил, что это не лучший выход из ситуации, так как родители должны иметь возможность связаться с ребенком. Кроме того, есть некоторые предметы, которые связаны с поиском информации в Интернете.
— Я не думаю, что нам нужно поступать как французы и полностью запрещать мобильные телефоны в школах. Поэтому разумные ограничения здесь оправданы, — отметил депутат.
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