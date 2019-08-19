Владелец ювелирного магазина напал на грабителей и забрал у них личные вещи
Владелец ювелирного магазина в Санта-Монике смог выгнать грабителей, которые с кувалдами ворвались в помещение. Инцидент произошел 15 августа, но видео с камеры наблюдения появилось в СМИ только сейчас.
Один из подозреваемых ворвался в магазин с закрытым лицом и разбил витрину с ювелирными изделиями кувалдой. Однако он не успел ничего взять, поскольку вмешался владелец магазина и вытолкнул злоумышленника. Судя по ролику, сзади на хозяина магазина напал второй грабитель, но мужчина смог забрать у нарушителя сумку и стянуть с него верхнюю одежду.
Подозреваемым удалось скрыться на машине, но свидетели успели запомнить приметы и номер автомобиля и сообщить подробности полицейским. В социальных сетях ролик набирает популярность, пользователи хвалят смелого хозяина ювелирного магазина и смеются над незадачливыми грабителями. Ролик опубликован в Facebook. В СМИ не сообщается о судьбе злоумышленников.
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